의정부시, 을지대·바이오간솔루션과 맞손…"첨단 바이오 메카 도약"

의정부시, 지산학 협력 체계 구축

경기북부 바이오 산업 거점 선언

의정부시,을지대·바이오간솔루션

첨단 바이오산업 육성 업무협약



경기 의정부시가 경기북부 첨단 바이오산업의 메카로 거듭나기 위해 대학, 기업과 함께 강력한 지산학 협력 체계를 구축한다.

김동근 의정부시장(가운데)이 30일 의정부시청 회룡홀에서 의정부시, 을지대학교 산학협력단(단장 김인식), ㈜바이오간솔루션(대표 송명석)과 '지산학 협력 및 첨단 바이오산업 육성을 위한 업무협약식'을 연 후 기념촬영을 하고 있다. 의정부시 제공

의정부시는 30일 시청 회룡홀에서 을지대학교 산학협력단(단장 김인식), ㈜바이오간솔루션(대표 송명석)과 '지산학 협력 및 첨단 바이오산업 육성을 위한 업무협약'을 체결했다.

이번 협약은 관내 유치 기업인 ㈜바이오간솔루션의 안정적인 연구 공간 확보와 정착을 지원하고 대학의 연구 인프라와 기업의 유전자 기반 원천기술을 결합해 의정부시를 글로벌 바이오산업 거점으로 조성하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 세 기관은 ▲산학협력 기반 공동 연구과제 발굴 및 수행 ▲연구·기술 교류를 통한 바이오산업 경쟁력 강화 ▲기업 투자 확대 및 사업 확장을 위한 행정적 지원 ▲기타 상호 발전을 위한 협력사항 등을 공동으로 추진하기로 했다.

또한 ▲시는 인프라 구축과 행정 지원을 맡고 ▲을지대학교 산학협력단은 실험 공간과 연구 장비의 공동 활용, 임상·기초의학 기반 공동연구를 담당하며 ▲바이오간솔루션은 연구과제 발굴과 기술 상용화 등을 통해 지역사회 기여에 나선다.

30일 의정부시청 회룡홀에서 열린 의정부시, 을지대학교 산학협력단(단장 김인식), ㈜바이오간솔루션(대표 송명석)의 '지산학 협력 및 첨단 바이오산업 육성을 위한 업무협약식' 모습. 의정부시 제공

의정부시 관계자는 "의정부는 서울과 인접한 입지적 장점과 을지대와 같은 우수한 인재 기반을 갖춘 최적의 바이오산업 거점"이라며 "기업의 뛰어난 기술력과 대학의 우수한 인프라가 만나 바이오산업의 상생 발전과 기술 상용화를 이끌어내고, 이를 통해 의정부시가 첨단 바이오산업의 최적 거점으로 도약하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

한편, ㈜바이오간솔루션은 2019년 설립된 벤처기업으로 면역결핍 돼지를 활용한 인간세포 및 장기 생산 등 첨단 바이오 분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있다. 을지대학교 산학협력단은 보건·의료 특성화 대학의 우수한 임상 및 기초의학 인프라를 바탕으로 기술 상용화와 전문 인력 양성을 주도하는 지역 혁신 중심의 연구를 펼치고 있다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



