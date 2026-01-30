본문 바로가기
김성주 국민연금 이사장 "신한금융, 전북에 투자허브 구축 환영"

김동표기자

입력2026.01.30 16:04

00분 21초 소요
국민연금공단은 신한금융그룹이 그룹 차원에서 자본시장 비즈니스 전체 밸류체인을 전북혁신도시에 조성하기로 한 결정을 환영한다고 30일 밝혔다.


국민연금공단 기금운용본부

신한금융그룹의 이번 결정은 전북혁신도시에 자산운용·자본시장 허브를 구축하기 위한 것으로, KB금융그룹의 금융타운 조성 발표 이후 두 번째이다.

신한자산운용은 올해 전주에 사무소를 개설할 예정이며, 국민연금의 국내 자산 수탁기관으로 선정된 신한펀드파트너스는 올해 1월부터 30여명이 전주에서 근무하고 있다. 앞으로 고객상담센터를 비수도권 최초로 전주에 세울 계획이다.


신한금융그룹은 향후에 300명 이상이 근무하는 자본시장 거점으로 조성한다는 그룹 방침에 따라 전북의 금융생태계 조성에 적극 참여하겠다는 뜻을 밝히기도 했다.


김성주 국민연금공단 이사장은 "금융그룹의 연이은 결정으로 자산운용 생태계 조성을 위한 초석이 단단해지고 있다"며 "신한금융이 국민연금과 함께 성장하기를 기대한다"고 말했다.




김동표 기자 letmein@asiae.co.kr






 

