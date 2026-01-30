본문 바로가기
[인사]한국외국어대학교

오지은기자

입력2026.01.30

◇교원 보직


▲부총장(서울) 겸 미네르바대학장 전학선 ▲부총장(글로벌) 권혁재 ▲산학연계부총장 박중찬 ▲미래위원회 위원장 이준 ▲교무처장(서울·글로벌) 홍종명 ▲학생인재개발처장(대학일자리플러스본부장)(서울) 신근혜 ▲학생인재개발처장(대학일자리플러스본부장)(글로벌) 김민형 ▲행정지원처장(서울·글로벌) 윤승영 ▲기획조정처장 정석오 ▲대외협력처장 김강석 ▲연구산학협력단장 전종근 ▲정보처장 신찬수 ▲대학원교학처장 김현정 ▲홍보실장 지성욱 ▲교육혁신원장 김사훈 ▲일반대학원장 정성호 ▲통번역대학원장 황지연 ▲국제지역대학원장 김찬완 ▲법학전문대학원장 최철 ▲TESOL대학원장 최호성 ▲서양어대학장 정민영 ▲사범대학장 김의수 ▲AI융합대학장 박정식 ▲인문대학장 김상범 ▲통번역대학장 이상엽 ▲경상대학장 박기봉 ▲공과대학장 김동식 ▲Culture&Technology융합대학장 박성희 ▲학보 편집인 겸 주간 이상빈 ▲도서관장(서울·글로벌) 김상헌 (2월1일자)

▲입학처장 이재묵 (3월1일자)







