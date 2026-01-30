춘천시, 구곡폭포 빙벽 겨울 관광콘텐츠로 급부상

외국인 관광객·아이스 클라이머 발길 이어져

민·관 협력으로 강촌 지역상생 모델 구축

육동한 시장 현장 점검…2월 포토존·안전시설 확충

춘천 구곡폭포 빙벽이 겨울철 관광 콘텐츠로 급부상하고 있다.

육동한 춘천시장은 30일 구곡폭포 관광지를 찾아 빙벽 현장을 확인한 후 기념촬영을 하고 있다. 춘천시 제공

강원도 춘천시는 지난해 12월부터 춘천도시공사와 남산면번영회와 함께 구곡폭포 빙벽 4곳을 운영 중이다. 1곳은 등반이 가능한 자연 빙벽으로 폭포 정상에 위치해 있으며 구곡폭포 주차장과 얼음계곡, 산책로 중간에 인공빙벽 3개가 조성됐다.

구곡폭포 일대를 둘러싼 4개의 빙벽은 아이스 클라이머는 물론 관광객들에게 큰 인기를 얻고 있다. 1월 한 달간 외국인 관광객 약 600명이 이곳을 찾았고, 폭포 정상의 자연빙벽은 지난 14일부터 320여 명의 클라이머가 등반을 한 것으로 집계됐다.

이 같은 인기몰이에는 강촌 일대의 동반성장을 도모하기 위해 한뜻을 모은 도시공사와 남산면번영회의 민·관의 협력이 있기에 가능했다.

앞서 지난해 12월 춘천시와 춘천도시공사, 남산면번영회는 강촌 지역상생간담회를 열고 인공빙벽 확대 조성과 관광상품 운영 방향에 대해 논의했다. 그 결과 현재 춘천도시공사는 빙벽 운영을, 남산면번영회는 외국인 관광객 유치와 관광상품 연계를 담당하는 등 역할을 분담 중이다. 또 지난 21일에는 '구곡폭포-남산면 번영회' 간 지역상생발전 업무협약을 체결해 협력 체계를 한층 공고히 했다.

육동한 춘천시장은 30일 구곡폭포 관광지를 찾아 빙벽 현장을 확인하고 직원들을 격려했다. 육동한 시장은 "이번 빙벽 관광콘텐츠는 겨울철 관광자원을 활용한 지역 상생 모델"이라며 "관광객 유입을 통해 강촌 지역 내 소비 활성화와 지역경제에 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

춘천시는 관광객 2000명 이상 유치를 목표로 오는 2월 중으로 인공빙벽 앞 포토존 조성과 관광객 밀집 구역에 대한 안전펜스 설치도 완료할 계획이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



