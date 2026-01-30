한수원, 신규 원전 부지 유치 공모 착수

대형원전 2기·SMR 1기 대상

지자체 자율 유치 방식으로 후보지 모집

울산 울주군에 건설중인 새울3,4호기. 한수원. AD 원본보기 아이콘

한국수력원자력이 제11차 전력수급기본계획에 반영된 신규 원전 건설을 위한 후보 부지 확보에 착수했다.

한수원은 대형 원전 2기와 소형모듈원전(SMR) 1기 건설을 위한 후보 부지 유치 공모를 시작했다고 30일 밝혔다. 이번 공모는 지자체 자율 유치 방식으로 진행된다.

한수원은 공모 절차와 일정, 신청 방법 등을 담은 공모문을 이날 한수원 홈페이지에 게시했다. 신규 원전 후보 부지 유치를 희망하는 기초자치단체장은 지방의회 동의 서류를 포함한 유치 신청서를 3월 30일까지 한수원에 제출해야 하며, 이후 신청 부지에 대한 기초 조사가 이뤄질 예정이다.

후보 부지 선정은 공정성과 객관성을 확보하기 위해 외부 전문가로 구성된 부지선정평가위원회가 맡는다. 평가위원회는 부지 적정성과 환경성, 건설 적합성, 주민 수용성 등을 종합적으로 검토해 후보 부지를 선정할 계획이다.

선정된 후보 부지는 전원개발촉진법에 따라 기후에너지환경부에 전원개발사업 예정구역 지정을 신청하는 절차를 거쳐 최종 부지로 확정된다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>