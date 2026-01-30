본문 바로가기
'무전공'이 진짜 진로 연다… 국립부경대 자유전공학부, 탐색서 확장으로

영남취재본부 김용우기자

입력2026.01.30 15:10

해외 탐방서 글로벌 진로 설계 역량 키워

국립부경대학교(총장 배상훈)가 무전공으로 입학한 자유전공학부 학생들의 진로 설계를 지원하기 위해 '2025학년도 제2차 자유전공학부 프론티어 인재 양성 해외 탐방 프로그램'을 개최했다.


1월 26일부터 29일까지 대만 가오슝에서 진행된 해외 탐방에는 32명의 자유전공학부 학생들이 참여했다. 이번 프로그램은 앞서 진행된 1차에 이어 라이즈(RISE) 사업단의 지원을 받아 2차 프로그램으로 진행됐다.

국립부경대는 단계별 진로 설계 지원을 위해 전공을 확정한 자유전공학부 학생들이 자신의 전공을 바탕으로 향후 진로 방향과 활용 가능성을 구체화할 수 있도록 이번 프로그램을 기획했다.


참가 학생들은 해양·항만 산업과 문화 콘텐츠가 융합된 도시인 가오슝을 방문해 국립중산대학교, 국립해양생물 박물관, 가오슝 보얼예술특구 등을 탐방했다. 이들은 해양과학 연구 현장, 해양 생태 자원의 활용 사례, 항만 도시의 문화·관광 산업 발전 모델 등을 직접 살펴보며 전공과 진로의 연계 가능성을 모색했다.


프로그램에 참가한 유위준 학생(1학년)은 "가오슝 항만 재생 사례와 해양 생물·기술 전시, 대학 세미나를 연계해 경험하면서 해양 산업과 도시 발전의 연결을 이해하게 됐고 진로에 대한 폭넓은 시각을 갖게 됐다"고 소감을 전했다.

최호석 자유전공길라잡이센터장은 "해외 탐방을 통해 학생들이 전공과 진로를 더 입체적으로 이해하고 글로벌 시각에서 자신의 미래를 설계하길 기대한다"며 "자유전공학부 학생들의 성장을 돕는 다양한 프로그램을 계속해서 마련하겠다"고 했다.

'무전공'이 진짜 진로 연다… 국립부경대 자유전공학부, 탐색서 확장으로
영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

