트럼프, 차기 Fed 의장 30일 발표…케빈 워시 전 Fed 이사 유력

도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 오전 연방준비제도(Fed) 의장을 발표할 예정인 가운데 케빈 워시 전 Fed 이사가 유력 후보로 거론되고 있다.

트럼프 대통령은 29일 워싱턴D.C. 케네디센터에서 열린 다큐멘터리 영화 '멜라니아' 시사회 행사에 참석해 "내일(금요일) 아침 Fed 의장 지명자를 발표할 것"이라고 말했다.

파월 의장의 의장직 임기가 올해 5월 종료되는 가운데 트럼프 대통령은 지난해 말부터 차기 의장 후보자를 4명 정도로 좁히고 이들을 직접 면담해왔다. 그동안 블랙록의 릭 라이더 글로벌 채권 부문 최고투자책임자(CIO)와 워시 전 이사 외에도 크리스토퍼 월러 현 Fed 이사, 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장 등이 유력 후보로 꼽혔다.

이 가운데 일부 외신은 워시 전 이사가 유력하다는 분석을 내놨다. 월스트리트저널(WSJ)과 블룸버그통신은 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 워시 전 이사를 Fed 의장으로 지명할 것을 준비하고 있다고 보도했다. WSJ는 트럼프가 차기 Fed 의장 지명자를 다음 주에 발표할 예정이라고 보도했지만, 워시 전 이사와 회동 후 시점을 앞당겼다고 전했다.

다만 백악관과 워시 측은 답변 요청에 응하지 않았다. 또한 소식통도 트럼프 대통령이 공식 발표하기 전까지는 최종 결정이 아니라고 설명했다.

워시 전 이사는 2006~2011년 Fed 이사를 역임했고 트럼프 대통령의 경제 정책 자문역을 맡기도 했다. 2017년 당시에도 유력한 의장 후보였으나 트럼프 대통령은 파월 의장을 선택했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>