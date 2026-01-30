與 허성무 의원, 지엠 노조와 맞손…"창원공장 미래차 생산 허브로 전환 역량 총동원"

한국지엠 사업 축소·철수 의혹 창원지회와 간담회

허성무 더불어민주당 의원은 30일 "한국지엠 창원공장이 단순히 수출 하청기지로 전락하는 것을 절대 좌시하지 않을 것"이라며 "창원공장이 미래차 생산 허브로 전환될 수 있도록 정책적 역량을 총동원하겠다"고 밝혔다.

허성무 더불어민주당 의원과 신장식 조국혁신당 의원이 30일 한국지엠 창원공장 연수관에서 금속노조 한국지엠지부 창원지회와 간담회를 가진 뒤 관계자들과 기념사진을 촬영하고 있다. 허 의원실

허 의원은 이날 한국지엠 창원공장 연수관에서 금속노조 한국지엠지부 창원지회와 간담회를 갖고 이같이 밝혔다.

이번 간담회는 한국지엠의 생산 물량 불안정과 고용 위기, 우회적 철수 의혹 등 지역 산업 공동화 위험에 공동으로 대응하기 위해 마련됐다. 간담회에는 허 의원과 신장식 조국혁신당 의원, 한국지엠지부 창원지회의 신성목 지회장·양지남 수석부지회장·박봉길 부지회장 등 관계자 70여명이 참석했다.

간담회에서 한국지엠 노조 측은 "(회사가)겉으로는 투자를 약속하면서도 뒤로는 직영 정비사업소 폐쇄 등 국내 사업 축소를 강행하는 이중적 행태를 보인다"면서 "2018년 8100억원의 공적자금 투입 이후에도 이어지고 있는 지엠 본사의 자산 매각과 조직 축소 행태가 과거 유럽, 인도, 태국, 호주 등 해외 사례에서 보여준 '철수 전 단계'와 매우 유사하다"고 주장했다.

허 의원은 "(노조의 이런 지적에 대해) 전적으로 공감한다"면서 "한국 사업장 유지를 위한 전방위적인 점검에 나설 것을 약속한다"고 밝혔다.

이어 "산업은행은 17%가 넘는 지분을 가진 대주주임에도 불구하고 자산 쪼개기 매각 등을 수수방관하고 있다"며 "자산 매각액이 누적 5%를 초과할 경우 회사의 주요 결정을 저지할 수 있는 '누적 합산 방식 비토권' 도입을 강력히 추진하겠다"고 했다.

그러면서 "이전가격 조작과 로열티를 통한 자금 유출 의혹에 대해 필요할 경우 국회 차원의 국정조사나 긴급 현안 질의 추진을 검토하겠다" 며 "특별법 제정을 통한 '외투기업 먹튀 방지법'과 정비 인프라 유지를 의무화하는 '자동차관리법' 개정 등을 주도해 나가겠다"고 했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



