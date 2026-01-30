[인사] 한국해양수산개발원

※2월 1일 자
<보직 임명>
▲기획조정본부 성과홍보실장 이선우 ▲해양연구본부 해양경제연구실장 김성은
<전보>
▲해양연구본부 해양환경연구실장 최석문(前 연안공간연구실장) ▲해양연구본부 연안공간연구실장 조성진(前 해양환경연구실장) ▲경영지원본부 인재개발실장 이제영(前 성과홍보실장) ▲경영지원본부 행정지원실장 김선기(前 인재개발실장)
<승진>
(연구직) ◇선임연구위원 ▲육근형 ▲전형진 ▲홍장원
◇연구위원 ▲강무홍 ▲이종필 ▲조지성 ▲황진회
◇부연구위원 ▲고민규 ▲김동환 ▲김보람 ▲김성은 ▲김엄지 ▲김주형 ▲박찬엽 ▲박혜진 ▲신정훈 ▲안영균 ▲오서연 ▲윤미경 ▲이나영 ▲이슬기 ▲하혜수 ▲홍혜수
◇전문연구원 ▲김은지 ▲신진원 ▲이문석 ▲이승혜
(행정직)
◇선임행정원 ▲이정헌
(사무직)
◇전임사무원 ▲조승우 ▲허헌
◇전문사무원 ▲진주현 ▲최선우
