[인사] 한국해양수산개발원

영남취재본부 김용우기자

입력2026.01.30 14:58

※2월 1일 자

<보직 임명>

▲기획조정본부 성과홍보실장 이선우 ▲해양연구본부 해양경제연구실장 김성은


<전보>

▲해양연구본부 해양환경연구실장 최석문(前 연안공간연구실장) ▲해양연구본부 연안공간연구실장 조성진(前 해양환경연구실장) ▲경영지원본부 인재개발실장 이제영(前 성과홍보실장) ▲경영지원본부 행정지원실장 김선기(前 인재개발실장)

<승진>

(연구직) ◇선임연구위원 ▲육근형 ▲전형진 ▲홍장원

◇연구위원 ▲강무홍 ▲이종필 ▲조지성 ▲황진회

◇부연구위원 ▲고민규 ▲김동환 ▲김보람 ▲김성은 ▲김엄지 ▲김주형 ▲박찬엽 ▲박혜진 ▲신정훈 ▲안영균 ▲오서연 ▲윤미경 ▲이나영 ▲이슬기 ▲하혜수 ▲홍혜수

◇전문연구원 ▲김은지 ▲신진원 ▲이문석 ▲이승혜


(행정직)

◇선임행정원 ▲이정헌


(사무직)

◇전임사무원 ▲조승우 ▲허헌

◇전문사무원 ▲진주현 ▲최선우




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
