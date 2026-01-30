고양시, 전기·수소차 4700여대 보급 본격 추진…2월 2일부터 접수

전년 대비 보급물량 대폭 증가

경기 고양특례시(시장 이동환)는 2026년 전기자동차·수소전기차 민간보급사업을 추진하고 2월 2일부터 신청을 받는다고 30일 밝혔다.

올해는 지난해에 보급한 3000대보다 절반이상 늘어난 4700대를 목표로 370억원의 예산을 투입한다. 상반기에만 △전기승용 2,500대 △전기화물 200대 △전기승합 12대 △수소승용 119대 등 총 2800여대를 보급할 계획이다.

전기차 보조금은 국비와 지방비를 합해 차종별로 차등 지급되며 전기승용 최대 907만원, 전기화물 최대 1885만원, 전기승합 최대 1억4390만원을 지원받을 수 있다. 지난해와 마찬가지로 올해도 청년 생애 최초 차량 구매자, 다자녀 가구, 소상공인 등은 보조금을 추가 지원한다.

또한, 올해는 개인이 기존에 3년 이상 보유한 내연기관차(하이브리드 제외)를 매매하거나 폐차하고 전기차를 구매하는 경우 전환지원금을 최대 130만원까지 추가로 지원받을 수 있다.

수소승용차는 보조금 3250만원이 정액 지원되며, 고양시는 관내에 수소충전소 4개소가 있어 수소차 이용이 비교적 편리하다.

고양시에 30일 이상 주소지를 둔 개인, 개인사업자, 법인 등은 지원대상이 되며, 전기·수소차 판매대리점과 차량 구매 계약을 체결하고 신청서를 작성하면 판매대리점이 대행해 신청서류를 접수하기 때문에 보조금 신청이 어렵지 않다.

시 관계자는 "전기차와 수소차 보급 확대는 탄소 중립과 대기질 개선을 동시에 달성하기 위한 핵심 정책이기에 시민들의 많은 관심과 신청을 바란다"라고 말했다.

보조금 지원 차량이나 차종별 보조금액 등 자세한 사항은 고양특례시 누리집(홈페이지) 고시·공고 또는 기후에너지환경부 무공해차 통합 누리집에서 확인할 수 있다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



