본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

부천시, '막장 유튜버 OUT' 시민 모니터링단 출범

박혜숙기자

입력2026.01.30 14:52

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 부천시는 29일 시청 판타스틱 큐브에서 '문제성 1인 미디어 대응 시민 모니터링단' 발대식을 열고 공공장소에서의 무분별한 촬영 행위에 적극 대응하겠다는 의지를 밝혔다.


공개모집을 통해 선발된 시민 모니터링단 80여명은 일상에서 현장 모니터링, 온라인 영상 점검, 문제 행위 제보 등의 활동을 통해 공공장소에서 발생하는 무분별한 미디어 촬영으로부터 시민의 일상을 보호하는 데 힘쓴다. 시는 시민 제보와 행정 조치가 유기적으로 연계되도록 체계적인 운영을 뒷받침할 방침이다.

29일 부천시청 판타스틱 큐브에서 열린 '문제성 1인 미디어 대응 시민 모니터링단' 발대식이서 조용익 시장(앞줄 가운데)과 시민 모니터링단이 '막장 유튜버 근절' 메시지 카드를 들고 기념촬영을 하고 있다. 부천시 제공

29일 부천시청 판타스틱 큐브에서 열린 '문제성 1인 미디어 대응 시민 모니터링단' 발대식이서 조용익 시장(앞줄 가운데)과 시민 모니터링단이 '막장 유튜버 근절' 메시지 카드를 들고 기념촬영을 하고 있다. 부천시 제공

AD
원본보기 아이콘

발대식에 참여한 한 시민 대표는 선서를 통해 "공공장소의 질서를 시민의 힘으로 지켜낸다는 사명감을 갖고 활동하겠다"며 "객관적이고 책임 있는 자세로 문제성 미디어 행위를 살피고 제보하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.


조용익 부천시장은 "시민 모니터링단은 시민이 주체가 돼 지역 질서를 지키는 새로운 협력 모델"이라며 "시민의 평온한 일상을 해치는 행위에 대해서는 무관용 원칙으로 끝까지 대응하겠다"고 강조했다.


시는 모니터링단 출범을 계기로 문제성 미디어 활동에 대한 상시적 관리체계를 구축한다. 특히 반복적이거나 악의적인 행위는 관계기관과 협력해 단계적으로 대응할 방침이며, 불법·위법 촬영은 구조적으로 차단될 수 있도록 행정 역량을 집중하기로 했다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"SK하이닉스 어디서 사요" 문의 폭주…미국 개미까지 '들썩' "SK하이닉스 어디서 사요" 문의 폭주…미국 개미까... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

평균의 함정…"코딱지만큼 쌓이고 대출이자는 훅훅 느는 것 같아요"

청와대 복귀 한달…멀어진 권위, 가까워진 국민

"터널에서 주운 100돈 금팔찌, 주인 없나요"…6개월 지나면 습득자 몫

"한국이 또 해냄"…'원조' 두바이에 '두쫀쿠' 유행마저 역수출

배현진, '아이 사진' 삭제 안 하고 버티더니… 결국 삭제

배터리 교체하려다 두달째 임대폰 신세…그냥 삼성폰 살걸

"오늘도 탔는데"…'따릉이' 회원정보 털렸다고?

새로운 이슈 보기