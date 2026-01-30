성인학습자 생애 재설계 어떻게?… 신라대 사회복지상담학과, 'Re:Life Road' 프로젝트 마쳐

신라대학교(총장 허남식) 사회복지상담학과가 성인학습자의 생애·진로 재설계를 지원하는 'Re:Life Road 프로젝트'를 마무리했다.

신라대는 지난 1월 3일부터 24일까지 성인학습자들이 자신의 삶을 되돌아보고 향후 진로와 삶의 방향을 주체적으로 설계할 수 있도록 돕기 위해 이 프로젝트를 운영했다.

△진로·적성 검사 △상담 관련 취업·창업 특강 △상담기관 방문 △집단상담 및 개인상담 등 프로그램을 통해 참여자들에게 본인의 경험과 강점을 재조명하는 시간을 제공했다.

집단상담과 개인상담은 참여자들이 그동안의 삶을 성찰하고 향후 상담·복지 분야로의 진로 가능성과 개인의 성장 방향을 구체화하는 계기가 됐다.

이어진 성과공유회에서는 이러한 과정과 변화를 사진과 참여 소감을 통해 공유하며 프로젝트의 의미를 되짚는 시간이 마련됐다.

사회복지상담학과 양숙자 학과장은 "Re:Life Road 프로젝트는 단순한 진로 탐색을 넘어 성인학습자들의 인생을 재설계하는 계기를 마련하는 데 의미가 있다"며 "성인학습자의 특성과 욕구를 반영한 맞춤형 상담·교육 프로그램을 지속적으로 운영해 나갈 계획"이라고 힘줬다.

신라대 사회복지상담학과는 성인학습자를 대상으로 한 상담 및 복지 특화 교육과 현장 연계 프로그램을 통해 지역사회와 연계한 실천적 교육을 꾸준히 확대하고 있다.

Re:Life Road 프로젝트를 운영한 신라대 사회복지상담학과. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>