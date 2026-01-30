본문 바로가기
금투협, K자본시장본부 설치…'코스피 5000시대 맞이' 조직개편

김영원기자

입력2026.01.30 14:46

금융투자협회가 코스피 5000 시대를 맞이해 K-자본시장의 장기 성장전략을 마련하고 입법전략 등 대외협력 지원기능과 회원사 소통·지원기능을 강화하기 위해 조직개편 및 임원인사를 단행했다.


30일 협회에 따르면 협회 조직은 현재 6본부·교육원, 24부, 15팀에서 7본부·교육원, 25부, 10팀으로 개편된다.

조직개편 후 금융투자협회 조직도. 금투협 제공

특히 K-자본시장의 장기 성장전략을 마련하는 차원에서 'K자본시장본부'를 신설한다. 연금·세제·디지털 등 관련 부서를 한데 묶었다. 이와 별도로 K-자본시장의 미래 10년 청사진 마련 및 정책과제 발굴 업무를 중점적으로 수행할 'K자본시장추진단'도 설치한다.


아울러 토큰증권, 가상자산 관련 금융상품 등 회원사의 디지털자산 비즈니스 확대 지원을 위해 산업협력부 내 디지털전략팀을 신설한다.


회원사 연금 및 세제 지원 업무의 시너지를 제고하기 위해 세제팀을 연금부로 편입해 연금·세제부도 통합 신설했다.

부동산신탁사를 전담 지원하기 위해 부동산신탁본부를 별도로 신설해 독립 본부로 운영한다.


자본시장과 금융투자산업 관련 입법 지원 등 대외협력 기능을 대폭 강화하기 위해 대외협력팀과 법무팀을 부서로 격상해 대외협력부와 법무지원부를 새로 만든다.


부·울·경 지역 회원사 지원 기능 강화를 위해 부산지회는 증권·선물본부로 이관하기로 했다.


반면 부서 내 통합 운영을 통한 업무 효율성 제고를 위해 홍보부 내 홍보팀·사회공헌팀, 전략기획부 내 기획팀, 자율규제기획부 내 규제기획팀을 폐지한다.


협회는 "이번 조직개편을 통해 자본시장의 장기 비전을 제시하는 한편, 회원사의 당면한 과제를 신속하게 해결하는 보다 전문화된 서비스를 제공해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
