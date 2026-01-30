여수광양항만공사, 주니어보드 공유회·발대식 열어

조직문화 개선과 제도 혁신 모색하는 역할 수행

여수광양항만공사(YGPA, 사장 직무대행 황학범)는 30일 공사 주니어보드 1기 성과공유회와 2기 발대식을 개최하고, 지난 1년간의 활동 성과를 공유하는 한편 새로운 기수의 출범을 알렸다.

이날 행사에는 공사 임원과 부서장, 주니어보드 1ㆍ2기 구성원들이 참석했다.

여수광양항만공사는 30일 공사 주니어보드 1기 성과공유회와 2기 발대식을 가졌다.

주니어보드는 5급 이하 직원으로 구성된 내부 참여 조직으로, 현장의 실질적인 시각에서 조직 운영과 제도 개선에 대한 의견을 제시해 왔다. 젊은 직원들의 아이디어와 참여를 바탕으로 조직문화 개선과 제도 혁신을 모색하는 역할을 수행하고 있다.

주니어보드 1기는 정기 회의와 경영진 간담회를 통해 총 14건의 제안을 도출했으며, 이 가운데 다수가 실제 제도와 정책에 반영됐다. 조직문화 개선, 근무환경, 인사제도 등 다양한 분야에서 논의가 이뤄지며, 주니어 직원들의 목소리가 조직 운영에 반영되는 계기가 됐다는 평가다.

이날 함께 열린 주니어보드 2기 발대식은 새롭게 선발된 구성원들을 소개하고 향후 활동 방향이 공유됐다. 2기 주니어보드는 조직문화 개선을 넘어 경영 현안과 중장기 전략 등 보다 폭넓은 분야에서 실질적인 대안을 제시하는 방향으로 운영될 예정이다.

황학범 사장 직무대행은 "주니어보드는 젊은 직원들의 생각을 조직의 변화로 연결하는 소통 창구"라며 "앞으로도 다양한 의견이 자유롭게 논의될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





