임형석 전남도의원 "광주특별시? 이건 흡수통합 아닌가"

임형석 전남도의원(더불어민주당·광양 1)이 최근 합의된 전남·광주 행정통합 결과에 대해 "통합의 목적과 원칙을 분명히 해야 한다"고 목소리를 높였다.

임 의원은 30일 제396회 임시회 본회의 5분 자유발언을 통해 "지난 27일 발표된 시·도지사-국회의원 간담회 합의 결과는 통합의 목적과 원칙에 부합한다고 보기 어렵다"고 지적했다.

그는 "전남은 무안을 제외한 16개 군이 인구감소지역이고, 고령인구 비율이 28.4%에 달하며, 청년인구 유출로 지역소멸 위기에 처했다"며 "광양만권 역시 여수에 이어 광양시가 산업위기 선제대응 지역으로 지정될 정도로 지역경제 침체 우려가 크다"고 말했다.

이어 "정부의 파격적 인센티브와 자치분권을 핵심으로 한 행정통합의 목적은 전남의 지역소멸 위기를 극복하고 전남과 광주가 대등하게 상생하는 것이어야 한다"고 강조했다.

통합특별시 명칭과 관련해선 "통합 명칭을 '전남광주특별시'로 하면서 약칭을 '광주특별시'로 공식화한 것이 대등한 통합이 아닌 흡수 통합을 예고한 게 아닌지 우려스럽다"고 밝혔다.

임 의원은 "행정의 효율성과 민주주의 원칙상 주 청사는 반드시 전남에 있어야 한다"며 "통합이 되면 의회 규모가 커질 것이고, 이를 수용할 부지와 인프라를 고려할 때 통합 의회는 현실적으로 전남에 위치할 수밖에 없다"고 했다.

그러면서 "의회가 있는 곳에 집행부 수뇌부가 있어야 하는 건 상식"이라고 강조했다.





