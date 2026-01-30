현대위아, 주당 1200원 현금 배당 결정

현대위아는 30일 보통주 1200원의 현금 배당을 결정했다고 공시했다.

시가배당률은 보통주 1.4%다. 배당금 총액은 319억1729만4000원이다. 배당기준일은 오는 4월2일이다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



