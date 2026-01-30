본문 바로가기
고흥군, 관광 1천만 시대 로드맵 공유…관광업무 워크숍

호남취재본부 김재승기자

입력2026.01.30 14:52

군·읍·면 담당자 50여명 참석
협업 강화·해외 관광사례 공유 등 논의

전남 고흥군(군수 공영민)은 지난 29일 고흥분청문화박물관에서 관광업무 담당자 50명이 참석한 가운데 2026 관광업무 정책 공유 워크숍을 개최하고, 관광정책 추진 방향과 주요 현안 사업에 대한 공유와 협업 방안을 논의했다고 밝혔다.


이번 워크숍은 '고흥 관광 1천만 시대' 실현을 목표로 관광 현장과 행정을 연결하는 실무 중심 소통 강화를 위해 마련됐으며, 군 및 읍·면 관광업무 담당자들이 참석해 관광정책 전반에 대한 이해를 높였다.

고흥군은 지난 29일 고흥분청문화박물관에서 관광업무 담당자 50명이 참석한 가운데 2026 관광업무 정책 공유 워크숍을 개최하고, 관광정책 추진 방향과 주요 현안 사업에 대한 공유와 협업 방안을 논의했다. 고흥군 제공

고흥군은 지난 29일 고흥분청문화박물관에서 관광업무 담당자 50명이 참석한 가운데 2026 관광업무 정책 공유 워크숍을 개최하고, 관광정책 추진 방향과 주요 현안 사업에 대한 공유와 협업 방안을 논의했다. 고흥군 제공

워크숍에 앞서 이루다 강사의 '해외 관광사례와 트렌드로 본 고흥형 관광 행정 전략' 특강을 마련해, 포르투갈 사례를 중심으로 관광 인식 전환과 고흥형 관광객 환대 마인드 구축 방향을 공유하는 시간을 가졌다.

이날 워크숍에서는 올해 관광정책 추진 방향과 핵심 사업을 중심으로 실무 협의가 진행됐다. 개별관광객 인센티브 지원, 철도여행 상품 홍보, 대표 축제 콘텐츠 고도화, 읍·면 관광자원 발굴, 관광시설 환경 개선 등 주요 현안을 점검하고 부서 간 협업 방안을 논의했다.


군 관광정책실 관계자는 "이번 워크숍은 관광정책을 현장 실무와 유기적으로 연계하는 계기가 됐다"며 "현장의 의견을 적극 반영해 정책 완성도를 높이고 관광객과 군민 모두가 체감할 수 있는 관광 행정을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.


한편, 고흥군은 주요 관광지 입장료 지역사랑상품권 환원 정책, 우주 철도 999 철도여행 상품 운영, 관광객 인센티브 지원, 블루마린 자전거 여행상품 브랜드화, 지속 가능한 고흥관광 환경 조성 등 관광 콘텐츠 개발과 체류형 관광 인프라 확대를 통해 2028년까지 관광객 1천만 시대 달성을 목표로 관광 경쟁력 강화에 박차를 가할 방침이다.




호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr
