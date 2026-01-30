본문 바로가기
광주시, 장기 요양 재택 의료센터 시범 사업 추진…의료·돌봄 연계 강화

이종구기자

입력2026.01.30 13:41

경기 광주시는 장기 요양 수급자의 의료접근성을 높이고 지역사회 돌봄 기반을 강화하기 위해 30일 성모정신건강의학과의원과 '장기 요양 재택 의료센터 시범 사업 추진을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

경기 광주시가 30일 성모정신건강의학과의원과 '장기 요양 재택 의료센터 시범 사업 추진을 위한 업무협약(MOU)'을 체결하고 있다. 경기 광주시 제공

이번 협약은 의료와 돌봄의 사각지대에 놓인 장기 요양 수급자를 대상으로 가정 방문을 통한 통합 의료·돌봄 서비스를 제공하기 위해 추진됐다. '장기 요양 재택 의료센터 시범 사업'은 의사, 간호사, 사회복지사로 구성된 다학제 팀이 장기 요양 수급자 가정을 직접 방문해 진료, 간호, 돌봄서비스를 통합 지원하는 것이 핵심이다.


시는 사업의 원활한 추진을 위해 지역 내 거동이 불편한 장기 요양 수급자를 대상으로 개인별 안내문을 우편 발송할 계획이며 국민건강보험공단 경기광주지사와 협업해 홍보를 강화한다. 아울러, 읍면동 행정복지센터와 지역 내 관계기관을 직접 방문해 재택 의료센터 사업에 대한 안내와 참여 독려를 병행할 예정이다.

방세환 시장은 "이번 협약을 계기로 의료·요양·돌봄이 유기적으로 연계되는 재택 의료센터 서비스가 활성화될 것으로 기대한다"며 "어르신들이 익숙한 가정환경에서 안전하고 존엄한 삶을 이어갈 수 있도록 행정적 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
