◇ 국장급 인사
▲ 고충민원심의관 김남두 ▲ 정부합동민원센터장 허재우
◇ 과장급 인사
▲ 공공재정환수관리과장 손인순
[인사]국민권익위원회
2026년 01월 30일(금)
