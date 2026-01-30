2026 도서관 정책, '양적 확장'에서 '질적 전환'으로

제8기 국가도서관위원회 제5차 전체회의

예산 8992억 투입, 지역·공동체에 72% 집중

발전 시행계획·공공도서관 운영평가 지침 확정

2026년 도서관 정책이 '양적 확장'에서 '질적 전환'으로 방향을 바꾼다. 긴축 재정 기조 속에서도 예산을 증액하고, 전체 예산의 70% 이상을 지역과 공동체 기능에 집중하는 한편 공공도서관 평가 기준을 시설 중심에서 사람과 협력 중심으로 전환한다. 국제행사 유치에 그치지 않고 상시적인 해외 확장 전략도 병행한다.

대통령 소속 국가도서관위원회는 30일 국립중앙도서관에서 제8기 제5차 전체회의를 열고 '제4차 도서관발전종합계획(2024~2028)'의 2026년도 시행계획과 공공도서관 운영평가 지침 개정안을 심의·의결했다.

위원회는 이날 확정한 '제4차 도서관발전종합계획'의 3년 차 계획인 2026년도 시행계획에 따라, 올해 도서관 정책에 총 8992억 원을 투입하기로 했다. 이는 전년 대비 약 6%(531억 원) 증액된 규모다.

이 가운데 6517억 원(72%)을 '공동체 활력·연대·협력 플랫폼' 분야에 집중 투입해 지역 소멸 대응과 주민 정주 여건 개선에 나선다는 방침이다. 장애인 등 지식정보 취약계층을 위한 서비스 확대와 도서관 디지털 혁신에도 투자를 이어간다.

공공도서관 운영평가 지침도 질적 성장을 유도하는 방향으로 개편된다. 기존에 비중이 컸던 '공간 및 시설 혁신' 평가는 배점을 낮추는 대신, 도서관 서비스의 핵심 요소인 '사서 교육'과 '사서 인력 확충'의 배점을 각각 상향했다. 공공도서관과 지역서점 간 상생을 유도하기 위해 '지역서점 협력' 지표도 새롭게 도입됐다.

회의에서는 2026년 8월 부산 벡스코에서 열리는 '세계도서관정보대회(WLIC)' 준비 상황도 점검했다. 전 세계 100여 개국에서 3000여 명의 전문가가 참여하는 이번 대회는 한국의 도서관 정책과 정보기술 역량을 국제사회에 소개하는 계기가 될 것으로 기대된다. 위원회는 국제행사 개최에 그치지 않고, 한국 도서관 모델의 상시적 해외 확장 전략을 병행 추진할 방침이다.

도서관 전문인력 역량 강화를 위한 논의도 이어졌다. 위원회 산하 특별전문위원회는 2급 정사서 자격 취득을 위한 문헌정보학 전공 이수 기준을 강화하고, 현장 실습을 의무화하는 등 실무형 인재 양성 방안을 제시했다. 문화체육관광부는 이를 바탕으로 제도 개선을 검토할 계획이다.

윤희윤 국가도서관위원회 위원장은 "2026년은 세계도서관정보대회 개최와 도서관의 날 행사를 통해 'K-도서관'의 저력을 세계에 알리는 해가 될 것"이라며 "사서 역량 강화와 시행계획이 도서관 현장의 실질적인 변화로 이어지도록 위원회가 역할을 다하겠다"고 말했다.

김용섭 문체부 지역문화정책관은 "확정된 계획들이 차질 없이 이행돼 도서관이 국민의 삶을 변화시키고 지역사회에 활력을 불어넣는 핵심 기관으로 자리매김하도록 지원하겠다"고 밝혔다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



