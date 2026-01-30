NH증권 'RIA 미리 준비하고 국장으로 금의환향' 이벤트 진행

NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 27,400 전일대비 1,350 등락률 +5.18% 거래량 1,212,992 전일가 26,050 2026.01.30 13:30 기준 관련기사 [특징주]증권株, 오천피·천스닥에 줄줄이 신고가NH투자증권, 30억 고액자산가 6000명 돌파 [클릭 e종목]"NH투자증권, 호실적과 배당 기대감…목표가↑" 전 종목 시세 보기 close 은 RIA(국내시장 복귀계좌) 제도 시행을 앞두고 사전 알림신청 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다.

RIA 계좌는 해외주식 매도 자금을 원화로 환전해 국내주식에 투자할 경우, 한시적으로 해외주식 양도소득세 관련 세제 혜택을 받을 수 있도록 설계된 계좌다.

제도 시행을 위한 입법 절차가 예정된 가운데 NH투자증권은 미리 RIA계좌의 장점을 고객에게 알리고 국내 투자로의 환류 정책에도 부응하고자 이번 사전 이벤트를 마련했다고 설명했다.

이번 이벤트는 RIA 제도의 주요 내용과 절세 구조를 사전 안내하는 데 초점을 맞췄다. 제도 시행 시점에 맞춰 고객들이 필요한 정보를 적시에 받아볼 수 있도록 알림 신청 방식으로 운영된다.

이벤트는 다음달 6일까지 진행될 예정으로 이벤트 기간 내 RIA 알림받기를 신청한 고객을 대상으로 추첨을 통해 금(Gold) 경품과 커피 기프티콘이 제공된다. 금 경품은 1돈 1명, 반돈 2명, 1g 3명 등 총 6명에게 지급되며, 이와 별도로 3만명을 추첨해 스타벅스 커피 기프티콘을 증정한다.

윤병운 NH투자증권 사장은 "RIA 계좌는 해외주식 투자 수익이 커진 상황에서 실질적인 절세 대안이 될 수 있다"며 "해외주식 투자 고객이 절세 전략을 미리 준비할 수 있도록 지원하기 위해 준비했다"고 밝혔다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



