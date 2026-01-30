아몬드-보령축제관광재단-지마켓, 제29회 보령머드축제 글로벌 마케팅 MOU

주식회사 아몬드(대표 김항래)는 지난 28일 오후 2시, 보령머드테마파크 머드관에서 보령축제관광재단, 주식회사 지마켓과 함께 '제29회 보령머드축제 글로벌 관광상품 개발 및 마케팅'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 보령머드축제의 글로벌 인지도 제고와 해외 관광객 유치 확대를 목표로, 축제 콘텐츠를 기반으로 한 관광 상품 기획부터 콘텐츠화, 글로벌 마케팅, 유통까지 연계하는 협력 체계를 구축하기 위해 추진됐다.

특히 이번 협력은 각 기관이 보유한 전문성과 플랫폼 역량을 결합해 보령머드축제의 글로벌 경쟁력을 강화하고, 중·장기적인 협력 기반을 마련하는 데 뜻을 모았다는 점에서 의미를 더했다.

이날 협약식에는 김항래 아몬드 대표이사, 이용열 보령축제관광재단 대표이사, 이민규 지마켓 본부장을 비롯해 각 기관의 실무 책임자들이 참석해 협력 방향과 향후 추진 계획에 대해 논의했다.

주식회사 아몬드 김항래 대표이사는 "이번 협약은 지역 축제 콘텐츠를 글로벌 시장과 연결해 확산시키기 위한 민관 협력의 출발점"이라며, "아시아, 북미 등 해외 주요 시장을 타깃으로 글로벌 파트너와 함께 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 실행력 있는 마케팅을 추진하겠다"고 강조했다.

이번 협업을 통해 글로벌 고객에 최적화된 보령시 당일 관광 상품과 인근 지자체를 연계한 관광 콘텐츠가 개발될 예정이며, 이를 통해 지역 관광 활성화는 물론 보령시 경제에 긍정적인 효과가 기대된다.

한편, 주식회사 아몬드는 울릉도·독도, 제주도, 내륙 버스투어, 국내 숙박 상품 등을 기반으로 한 국내 여행 전문여행사 '투어트리'를 운영하고 있으며, 이를 바탕으로 지역 관광자원과 연계한 협력 사업을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>