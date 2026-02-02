KERI, 美 캘리포니아 56억원 규모 전기차 충전 프로젝트 수주

한국형 시험인증 시스템 첫 북미 구축…EV·충전기 상호운용성 검증 거점 조성

한국전기연구원(KERI)이 미국 캘리포니아에 한국형 전기차 충전 시험·인증 시스템을 구축하며 북미 전기차 충전 인프라 시장 진출의 교두보를 마련했다.

KERI는 캘리포니아 에너지 위원회(CEC)가 주관하는 400만 달러(약 56억원) 규모 '차지 야드(Charge Yard)' 프로젝트 수행기관으로 최종 선정됐다고 2일 밝혔다.

KERI가 기업 관계자들과 함께 전기차와 충전기를 교차해 상호운용성을 시험하고 있다. KERI 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 전기차와 충전기 간 상호운용성(interoperability) 오류를 사전에 검증하기 위한 대규모 시험·인증 인프라 구축 프로젝트다. 전기차 보급 확산에 따라 특정 충전기에서 충전이 중단되거나 작동하지 않는 문제가 빈번해지자, CEC가 이를 정책적으로 해결하기 위해 상시 검증 센터 구축에 나섰다.

KERI는 친환경 모빌리티 생태계 조성을 위해 설립된 미국 비영리기관(Cal EPIC)과 국제 전기차 충전 표준 협의체(CharIN) 등과 연합팀(컨소시엄)을 구성해 이번 사업을 수주했다. Cal EPIC은 현지 시험 장소 구축과 전력 공급을, CharIN은 글로벌 표준 연계를 맡는다.

이번 수주의 핵심 배경으로는 KERI가 지난해 9월 안산분원에 세계 최초로 구축한 글로벌 상호운용성 시험센터(GiOTEC)의 운영 경험이 꼽힌다. 실제로 CEC 모빌리티 분야 전 위원장인 패티 모나한은 KERI를 직접 방문해 GiOTEC 구축·운영 과정을 살펴보고 시험인증 역량을 높이 평가한 것으로 전해졌다. KERI와 Cal EPIC이 모두 비영리 기관이라는 점도 시험 결과의 공정성과 신뢰성을 확보하는 데 긍정적으로 작용했다.

차지 야드(Charge Yard) 프로젝트 개요. KERI 제공 원본보기 아이콘

연합팀은 약 1년간의 준비를 거쳐 미국 캘리포니아주 새크라멘토 지역에 제2의 상호운용성 시험센터를 구축한다. 해당 센터는 KERI 안산분원의 GiOTEC 시스템을 기반으로 운영되며, 일정 기준을 통과한 전기차·충전기 제조사들이 제품을 상시 배치해 다양한 제조사 간 호환성 시험을 수행할 수 있도록 설계된다. 이를 통해 충전 오류를 줄이고, 국제 표준을 선도할 실증 데이터를 확보한다는 계획이다.

특히 이번 프로젝트는 국내 전기차·충전기 기업의 북미 시장 진출 부담을 크게 낮출 것으로 기대된다. 한국과 미국의 시험 환경이 동일해지면서, 기업들이 국내에서 미국 기준에 맞춘 사전 검증을 수행할 수 있기 때문이다.

서우현 KERI 지능형에너지시험실장은 "캘리포니아 에너지위원회(CEC)의 정책을 뒷받침하는 핵심 인프라로서 '차지 야드'가 운영될 것"이라며 "V2G(양방향 충전) 등 차세대 충전 기술의 상호운용성 확보에도 중요한 역할을 하게 될 것"이라고 말했다.

김남균 KERI 원장은 "전기차 충전 기술이 고도화될수록 제조사 간 표준 해석 차이로 인한 호환성 문제가 커지고 있다"며 "이번 수주는 KERI의 시험·평가 역량이 세계 최고 수준임을 입증한 동시에, 국내 기업의 글로벌 시장 진출을 지원하는 든든한 발판이 될 것"이라고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>