제약바이오협회·식약처, '의약품 수출규제지원 사무국' 출범

수출기업 인허가 지원·애로사항 상담

한국제약바이오협회와 식품의약품안전처는 30일 의약품분야 수출규제 지원 및 수출기업 규제정보 제공·애로 상담을 위한 '의약품 수출규제지원 사무국'을 공식 출범했다.

의약품 수출규제지원 사무국 개소식.

사무국은 국내 기업이 국가별로 복잡한 허가 제도와 규제장벽으로 인해 겪는 어려움을 민관 협력으로 해결하기 위해 신설됐다. 기업이 의약품 수출국가의 인허가를 쉽게 받을 수 있도록 해외 인허가 사례와 허가제도 분석·제공, 규제 애로사항 상담, 수출국 규제당국과의 소통 기회 마련 등을 통해 기업을 지원한다.

협회는 최근 2년간 200건 이상의 수출 규제 애로사항을 발굴하고 건의해왔다. 특히 베트남·인도네시아·일본 등 주요 수출국을 대상으로 민관 합동 대표단 파견, 현지 규제기관과의 양자 협의 의제 발굴, 인허가 제도 세미나 및 비즈니스 미팅 등을 진행하며 규제 분야 지원 역량을 축적해 왔다.

협회는 수출허가지원 사무국 운영을 통해 기업의 수출 및 허가 관련 애로사항을 상시 점검한다. 또 기업 개별 차원에서 해결이 어려운 제도적 이슈를 규제당국 간 협력 의제로 상향해 해결 방안을 모색할 방침이다.

오유경 식약처장은 "사무국은 기업들의 고충을 해결하는 현장의 해결사, 허가사례와 규제정보를 제공하는 전문 가이드로서 다양하게 활약하면서 수출기업의 든든한 버팀목이 될 것"이라며 "식약처는 '규제 기관'에 머물지 않고 기업의 글로벌 성과를 위해 규제 서비스를 지속해서 확대하겠다"고 밝혔다.

노연홍 한국제약바이오협회장은 "기업이 수출 과정에서 마주하는 가장 큰 애로사항인 해외 허가 규제 장벽 해소를 일선에서 지원하겠다"며 "사무국이 의약품 수출의 마중물이 될 수 있도록 식약처와 함께 노력할 것"이라고 말했다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



