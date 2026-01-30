DL이앤씨, 해운대 'e편한세상 센텀 하이베뉴' 주택전시관 개관

DL이앤씨는 부산 해운대구 재송2구역 재건축을 통해 공급는 'e편한세상 센텀 하이베뉴'의 주택전시관을 개관하고 본격 분양에 나선다고 30일 밝혔다.

해당 단지는 지하 6층~지상 34층, 8개 동, 전용면적 59~84㎡ 총 924가구 규모다. 이 중 일반 분양은 전용 59㎡ A타입 166가구가 공급될 예정이다.

e편한세상 센텀 하이베뉴는 반산초와 재송중학교가 단지와 맞닿아 있어 통학이 편리하다는 점이 장점으로 꼽힌다. 재송여중과 장산중, 반여중, 반여고 등 여러 학교가 단지와 인접해 있다.

단지 반경 1km 내에는 동해선 재송역이 위치하고 있다. 재송역을 통해 부산도시철도 2호선 환승역인 벡스코역까지 두 정거장, 서면역과 부산역 등으로 갈 수 있는 부산도시철도 1호선 환승역 교대역까지 네 정거장이면 이동 가능하다. 버스정류장이 단지와 연접해 동래, 센텀시티, 서면, 부산역 등 부산 전역으로 편리하게 이동할 수 있다는 장점도 있다. 내년 부산 내부순환(만덕~센텀) 도시고속화도로가 내년 개통되면 차량 교통 환경이 더욱 개선될 것으로 기대된다.

생활 인프라도 갖췄다. 단지 인근에 센텀시티와 신세계백화점과 롯데백화점 등이 위치해있고 반여 제3근린공원, 오봉산, 수영강과 같은 자연환경 역시 가까워 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있다.

단지는 동간 거리를 최대한 확보하고 지상 공간에 조경 공간을 크게 늘려 사생활 침해를 최소화하는 데 방점을 뒀다. 조경은 e편한세상의 프리미엄 조경 브랜드인 '드포엠(dePoem)'을 적용한다. 드포엠의 대표 공간인 '드포엠파크'는 드포엠 카페와 수경시설이 있는 공간으로 단지 중심에 조성할 예정이다.

가구 내에는 라이프스타일 맞춤 플랫폼 'C2 하우스' 혁신설계와 '스마트 클린&케어 솔루션', 소음 저감에 최적 설계된 'D-사일런트 후드' 등이 적용된다. 커뮤니티 시설로는 실내골프연습장과 건식사우나, 스포츠코트, 피트니스, G.X룸 등이 마련된다.

청약은 내달 9일 특별공급을 시작으로 10일 1순위, 11일 2순위 접수를 진행한다. 당첨자 발표는 오는 20일이며, 정당 계약은 3월 3일부터 5일까지 3일간 진행된다. 계약금 5%를 적용해 초기자금 마련 부담을 덜었다. 전매 제한은 6개월이며, 재당첨 제한이나 거주의무기간이 없다.





