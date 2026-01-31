[주末머니]美 방산재건 움직임에 K방산 다시 주목

최근 미국이 2026 국가국방전략(NDS)을 공식 발표하며 방산 재건에 나선 가운데 미국 제조 공백을 메울 최적의 파트너로 한국 방산기업이 부상하고 있다.

2일 충남 계룡대에서 열린 '대한민국 국제방위산업전시회'에서 한화에어로스페이스의 다연장 로켓 천무가 전시돼 있다.

31일 LS증권에 따르면 한국 방위산업은 미국 현지 공급망 점유와 독자적 기술 자립으로 성장할 전망이다. 미국이 NDS를 통해 미국 내 방위산업 재건과 동맹국에 대한 역할 강화를 강조하면서다.

NDS는 미국 국방부가 국가안보전략(NSS)의 비전을 군사적 영역으로 좁혀 구체화한 것으로 지난 23일 발표됐다. 중국을 경제·군사적 측면에서 실존적 위협을 느낄 수 있는 국가로 정의한 가운데 동맹국에 대한 분담 의무와 해외로 나갔던 미국 방위산업의 국내 복귀를 목표로 한 방위산업 재건에 관한 내용이 담겼다.

미국이 방위산업 재건에 나서면 한국 방산기업이 정책적 수혜를 입을 가능성이 크다. 최정환 LS증권 연구원은 "미국은 해외로 나갔던 전략 산업의 국내 복귀를 목표로 내세웠지만 미국 제조업 역량을 고려할 때 100% 자체적인 방위산업 재건은 단기간 내 어려워 한국 등 산업 재건 파트너가 필요하다"라고 말했다.

이어 "한화그룹이 주목받고 있다"며 " 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,300,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 247,057 전일가 1,300,000 2026.01.30 15:30 기준 관련기사 코스피, 5224.36마감…사상 최고치 또 경신코스피, 하락 출발 후 장중 상승 반전…코스닥은 하락세트럼프 이겨낸 韓증시, '오천피·천스닥' 시대 활짝 전 종목 시세 보기 close 는 미국 장약공장 투자, 차세대 자주포 사업 입찰, 제너럴 아토믹스(General Atomics)와의 무인체계협력을 이어가고 있고, 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 94,200 전일대비 1,400 등락률 +1.51% 거래량 3,805,684 전일가 92,800 2026.01.30 15:30 기준 관련기사 방향은 정확한데 투자금이 부족하네...연 4%대 금리로 최대 4배까지?[특징주]한화그룹주, 인적분할에 줄줄이 신고가불장 속 10대그룹 시총 올들어 벌써 350조 늘어 전 종목 시세 보기 close 은 오스탈·필리 조선소 인수 등 미국 직접 투자를 늘리고 있다"고 덧붙였다.

미국이 동맹국 등의 역할을 강화하는 과정에서 한국 방위산업이 성장할 수 있다는 전망도 나온다. 최 연구원은 "미국이 NDS를 통해 중국 견제 과정에서 한국의 강한 군사력과 방위비 지출을 높게 평가해 향후 한반도 내 주도적 역할을 맡길 수 있다"며 "이런 상황에서 기술 독립에 대한 요구가 커지며 한국 감시정찰자산, 미사일, 항공엔진, 다계층 방공망(KAMD) 개발이 가속화할 것"이라고 내다봤다.





