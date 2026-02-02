종목 선정 다음으로 중요한 건 투자금의 규모? 4배 투자금을 연 4%대 금리로

스탁론은 주식 시장에서 투자 기회를 포착했으나 자금이 부족한 투자자들에게 자금 운용 수단으로 주목받고 있다. 특히 시장 변동성 확대 시 자금 운용 효율성이ㄴ 중요해지며, 보유 자금만으로 부족한 수익 구조를 보완하는 대안이 될 수 있다.

최근 스탁론 시장의 핵심 키워드는 '금리'로, 과거 높은 비용 부담과 달리 하이스탁론이 연 4%대 최저금리 상품을 출시하며 이자 부담을 낮춘 선택지를 제공하고 있다. 보유 자금만으로는 아쉬운 수익 구조에 머물 수밖에 없는 투자자라면, 상대적으로 낮은 금리의 스탁론을 통해 기회 구간에서 수익 극대화를 노릴 수 있는 환경이 마련된 셈이다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 161,800 전일대비 700 등락률 -0.43% 거래량 7,243,267 전일가 162,500 2026.02.02 14:35 기준 관련기사 장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중코스닥 랠리 가속…ETF 수급 이후 ‘실적 기반 선별 장세’ 전환 신호코스피 다음은 코스닥? 달리는 말에 제대로 올라타려면 투자금 마련부터 전 종목 시세 보기 close , 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 189,000 전일대비 22,000 등락률 -10.43% 거래량 2,551,920 전일가 211,000 2026.02.02 14:35 기준 관련기사 한미반도체, 굿즈 스토어 오픈…"브랜드 이미지 제고"코스피 다음은 코스닥? 달리는 말에 제대로 올라타려면 투자금 마련부터물 들어왔을 때 노 저으려면 투자금부터 넉넉해야...연 4%대 금리로 4배! 전 종목 시세 보기 close , NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 267,000 전일대비 8,000 등락률 -2.91% 거래량 1,695,148 전일가 275,000 2026.02.02 14:35 기준 관련기사 코스피, 5224.36마감…사상 최고치 또 경신포털 다음 품은 업스테이지…'한국형 퍼플렉시티' 꿈꾼다(종합)‘천스닥’ 재개막에 몰려드는 개인 자금...관련 ETF도 ‘꿈틀’ 전 종목 시세 보기 close , 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 356,500 전일대비 33,500 등락률 -8.59% 거래량 1,425,264 전일가 390,000 2026.02.02 14:35 기준 관련기사 수익 결정에 가장 중요한 것은 투자금의 규모...연 4%대 금리로 4배까지코스닥 바이오 급락 이후 ‘과도한 조정’ 진단…선별적 기회론 다시 부상코스피 5000의 힘은 ‘머니무브’…예금·가상자산·연금까지 증시로 몰린다 전 종목 시세 보기 close , 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 212,500 전일대비 19,500 등락률 -8.41% 거래량 1,721,462 전일가 232,000 2026.02.02 14:35 기준 관련기사 韓증시 낙폭 확대…외인·기관 매도세에 코스피 3%대↓ 물 들어왔을 때 노 제대로 저어보려면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로코스피, 하락 출발 후 장중 상승 반전…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>