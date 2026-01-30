본문 바로가기
양주시, '최고급 양주골쌀' 생산 위해 3자 업무협약 체결

이종구기자

입력2026.01.30 11:09

경기 양주시가 지역 대표 농산물인 '양주골쌀'의 위상을 높이고, 안정적인 생산 기반을 구축하기 위해 민·관·농협 간의 긴밀한 협력체계를 가동한다.

양주시가 지역 대표 농산물인 '양주골쌀'의 위상을 높이고, 안정적인 생산 기반을 구축하기 위해 민·관·농협 간 업무협약을 체결하고 있다. 양주시 제공

양주시가 지역 대표 농산물인 '양주골쌀'의 위상을 높이고, 안정적인 생산 기반을 구축하기 위해 민·관·농협 간 업무협약을 체결하고 있다. 양주시 제공

양주시는 지난 29일 농업기술센터에서 양주시농업기술센터(소장 이송주), 양주연합농협미곡종합처리장(소장 김성주), 양주시쌀연구회(회장 조성호) 등 관계자 10여 명이 참석해 '2026년 최고급 양주쌀 생산 및 품질 고급화'를 위한 3자 업무협약을 체결했다.


이번 협약을 통해 세 기관은 2026년 한 해 동안 ▲최고급 쌀 생산 매뉴얼 적용 ▲수확 후 철저한 품질 관리 및 브랜드화 ▲안전한 종자 확보 및 농산물우수관리(GAP) 인증 확대 등을 공동으로 추진하며, 양주 쌀의 경쟁력 강화를 위한 유기적인 협력에 나선다.

특히 시는 올해 '벼 저탄소 농업기술 실천 시범'과 '벼 안정생산 재배단지 조성 시범 사업'을 병행해 기후변화에 대응하는 정밀 농업을 현장에 실현할 계획이다.


이송주 양주시농업기술센터 소장은 "이번 협약은 생산, 기술지원, 유통의 삼박자가 어우러져 양주 쌀의 가치를 한 단계 높이는 계기가 될 것"이라며 "소비자에게는 밥맛 좋은 고품질 양주골쌀을 제공하고, 농가에는 실질적인 소득 향상이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


한편, 양주시쌀연구회는 조성호 회장을 비롯한 113명의 전문 농업인으로 구성돼 양주 쌀 경쟁력 강화의 핵심 역할을 수행하고 있다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

