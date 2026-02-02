코스닥 랠리 가속…ETF 수급 이후 ‘실적 기반 선별 장세’ 전환 신호

정부의 코스닥 활성화 정책 기대와 FOMO 심리가 맞물리며 코스닥지수가 가파르게 상승하고, 개인 중심의 ETF 매수세가 지수 상승을 주도하고 있다. 정책 모멘텀과 연기금 자금 유입 가능성이 시장 전반에 대한 베팅을 자극하며 단기 랠리를 강화하는 흐름이다.

전문가들은 초기에는 지수형 투자 중심의 상승이 이어지겠지만, 시간이 갈수록 실적이 탄탄한 중소형주 중심의 선별 장세로 전환될 가능성이 크다고 진단한다. 스몰캡 분석 확대와 기관 수급 유입이 맞물릴 경우, 실적 기반 종목 간 성과 차별화가 본격화될 수 있다는 전망이다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

