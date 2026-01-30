순천교육 "메가시티 인재육성 거점 도약"

'NO.1 순천교육' 비전 선포식 개최

K-문화·AI의료·반도체 등 5대 특화교육 추진

전남 순천교육지원청이 다음 달 5일 순천만생태문화교육원 공연장에서 'NO.1 순천교육' 비전 선포식을 연다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 전남·광주 대통합에 따른 초광역 협력 체계 전환에 대응하고, 순천교육의 미래 방향과 정주형 인재 육성 비전을 지역사회와 공유하기 위해 마련됐다.

김대중 교육감을 비롯해 노관규 순천시장, 지역 주요 인사와 교육 관계자, 학부모, 학생 등 450여 명이 참석할 예정이다.

순천교육지원청은 이날 'NO.1 순천교육! 대통합 메가시티 인재육성의 거점, 순천'을 비전으로 내세우고, 지역에서 성장한 인재가 순천에 정착해 미래를 이끄는 교육 구조를 중심으로 중장기 교육 방향을 발표한다.

순천교육은 그간 교육발전특구 운영을 통해 지역 대학·산업·공공기관과 연계한 교육 협력 기반을 다지고, 생태·정원·문화 자산을 활용한 창의적 교육과 지역 맞춤형 교육정책을 추진해왔다.

이번 비전 선포식에서는 ▲순천형 K-문화 콘텐츠 교육 ▲AI 의료·웰니스 교육 ▲그린바이오 교육 ▲미래첨단소재·우주산업 융합교육 ▲반도체 산업 연계 교육 등 5대 특화 교육모델을 제시하며, 교육과 산업이 연결된 정주형 인재 육성 체계 구축에 나선다.

허동균 교육장은 "전남·광주 대통합은 교육의 역할을 다시 묻는 변화"라며 "순천교육은 정주형 인재 양성을 통해 초광역 시대 지역 성장을 이끄는 교육모델을 제시하겠다"고 말했다.





