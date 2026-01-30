익산시, 전북 최초 '장애인사이클' 실업팀 창단

익산시청 전경 AD 원본보기 아이콘

익산시가 지역 유관기관들과 손잡고 전북특별자치도 최초의 장애인사이클 실업팀 창단을 위한 힘찬 첫발을 내디뎠다.

익산시는 30일 시청 회의실에서 원광대학교병원, 익산시장애인체육회, 한국장애인고용공단 전북지사와 함께 '장애인실업팀 육성 및 고용 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다.

이번 협약의 최대 성과는 상반기 중 창단을 목표로 하는 '장애인사이클 실업팀'이다. 사이클 종목 실업팀은 전국적으로도 희귀한 사례로, 전북자치도에서는 익산시가 처음이다.

기초지자체 단위로는 강원도 홍천군에 이어 전국에서 두 번째로 창단을 추진하게돼 장애인 체육계의 선도적 모델로 주목받고 있다.

이번 협약은 단순한 팀 창단을 넘어, 장애인 선수가 한 기관의 직원으로 채용돼 경제적 안정을 누리면서 운동에 전념할 수 있는 '민관 협력 고용 모델'을 지향한다.

협약에 참여한 4개 기관은 각자의 전문 영역을 바탕으로 장애인 선수들이 운동에만 전념할 수 있는 두터운 지원망을 구축하기로 했다.

먼저 익산시와 익산시장애인체육회는 실업팀 창단에 필요한 행정적·제도적 기반을 마련하고, 향후 팀 운영 전반을 세심하게 관리하는 컨트롤타워 역할을 수행한다.

원광대학교병원은 장애인 선수들을 직접 채용해 안정적인 일자리를 제공함으로써 민간 영역의 사회적 책임 실천에 앞장선다. 선수들은 병원 소속 직원으로서 신분을 보장받으며 보다 안정된 환경에서 훈련에 임할 수 있게 된다.

한국장애인고용공단 전북지사는 장애인 고용 활성화를 위한 전문 컨설팅과 다양한 제도적 지원을 제공해, 이번 모델이 성공적으로 안착하고 확산될 수 있도록 뒷받침할 예정이다.

이러한 유기적인 협업은 장애인 체육의 저변을 넓히는 새로운 전환점이 될 전망이다.

시 관계자는 "이번 협약은 장애인 선수들이 생계 걱정 없이 안정적인 고용 환경 속에서 기량을 마음껏 펼칠 수 있도록 돕는 의미 있는 출발점"이라며 "전북 최초의 장애인사이클팀이 지역의 자부심이 될 수 있도록 적극 지원하고, 나아가 장애인 고용 문화가 지역사회 전반에 뿌리내리도록 힘쓰겠다"고 말했다.





