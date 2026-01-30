화성시, 동탄트램 조건 완화해 재입찰 나섰다

공기 10개월 추가하고 공사비 1.5% 증액

지하매설물 이설비용도 사후원가검토 포함

경기도 화성시가 잇따른 유찰로 어려움을 겪은 '동탄도시철도(동탄트램)'의 입찰 조건을 완화해 시공사 선정에 재도전한다.

동탄역을 중심으로 화성 동탄신도시 주요지역을 연결하는 '동탄도시철도(동탄트램)' 조감도. 화성시는 동탄트램 1단계 공사의 입찰조건을 완화해 재입찰에 나섰다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

화성시는 동탄트램의 신속한 사업 재개를 위해 입찰조건 개선을 마무리하고 29일 공사 발주 및 조달에 계약 의뢰를 완료했다고 30일 밝혔다.

이번 재입찰은 지난달 말 동탄트램 1단계 공사에 단독응찰해 수의계약을 추진하던 DL이앤씨 컨소시엄이 사업참여 포기 의사를 밝힌 지 한 달 만이다.

시는 계약 절차가 중단된 직후 긴급대책회의를 소집하고 건설업계 간담회를 통해 전문가와 건설업계 의견을 수렴한 후 입찰 조건을 개선했다.

이번 입찰에서는 공사 과정에서 예측이 어려운 위탁분 지하 매설물 이설 비용을 사후원가검토(PS) 항목으로 지정해 리스크를 시가 직접 관리하는 방식으로 전환했다.

아울러 도심지 지장물 이설 등 트램 사업의 공사 여건을 반영해 공사 기간을 당초 43개월에서 53개월로 10개월 늘리는 한편, 물가상승분을 반영해 공사금액 역시 6834억원에서 6932억원으로 1.53% 증액했다.

시는 입찰조건 개선을 통해 신규 입찰을 차질 없이 추진하고 하반기 우선시공분 착공을 목표로 동탄 트램 건설사업의 정상화를 위해 행정역량을 집중할 계획이다.

정명근 화성시장은 "사업 추진과정에서 제기된 주요 쟁점에 대해 전문가와 건설업계 건의 사항을 적극적으로 검토해 입찰조건 개선에 과감히 반영했다"며 "이른 시일 내 우선시공분 착공을 목표로 사업이 안정적으로 진행되도록 책임지고 관리하겠다"고 말했다.

동탄트램은 GTX-A 및 SRT 동탄역을 중심으로 동탄신도시 주요 지역을 연결하는 노면전차를 건설하는 프로젝트다. 트램은 총연장 34.2㎞로, 36개의 정거장이 들어선다. 노선은 수원 망포역-동탄역-오산역 간 16.4㎞의 '노선1'과 병점역-동탄역-차량기지 간 17.8㎞의 노선2로 구성된다.

이 중 이번에 재입찰하는 1단계 건설 공사 구간은 망포역∼동탄역∼방교동 노선(13.8㎞)과 병점역-동탄역-차량기지 노선(17.8㎞)이다. 1단계 공사에서 제외된 방교동~오산역 간 오산시 관내 2.85㎞는 오산시가 추진 중인 '운암뜰 AI시티 도시개발사업' 추진 일정에 따라 2단계로 추진할 예정이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>