코스피, 장중 사상 첫 5300선 돌파…SK하이닉스 주도

오규민기자

입력2026.01.30 10:54

장중 5321.68 최고치
SK하이닉스 93만원 넘어서기도

코스피가 5300선을 넘어서며 사상 최고치를 새로 썼다. 최고치 이후 다시 5250선으로 하락했다.


이날 오전 10시30분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 94.27포인트(1.81%) 오른 5315.52포인트에 거래됐다. 이날 5210.35로 출발한 코스피 지수는 장중 개인이 매수세를 주도하며 상승 폭을 키웠다. 이후 10시50분 기준 5261.90포인트에 거래됐다.


SK하이닉스 는 8% 넘게 상승하며 주당 93만원을 넘어서기도 했다. SK하이닉스는 지난해 4분기 매출 32조8267억원, 영업이익 19조1696억원을 기록하며 분기 기준 사상 최대 실적을 달성했다고 밝혔다. 특히 영업이익률은 57%로, 대만의 TSMC의 54%를 넘어섰다. SK하이닉스의 지분 가치가 부각된 SK스퀘어 (5.4%)도 급등 중이다.

연합뉴스

연합뉴스

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
