[폴폴뉴스]이혜훈 논란에도 李대통령 지지율 60%유지…민주-혁신당 합당엔 부정 여론

민주·혁신당 합당 부정 40% vs 긍정 28%

집값 상승 전망 48%

이혜훈 전 기획예산처 장관 후보자 인사청문회 논란 등에도 불구하고 이재명 대통령의 지지율이 60%대를 유지했다. 더불어민주당과 조국혁신당 합당 추진에 대해서는 부정적인 여론이 우세했다. 우리 국민 절반 가까이는 올해도 집값이 오를 것으로 예상했다.

30일 여론조사업체 갤럽이 공개한 여론조사(27~29일 전국 18세 이상 1001명을 대상으로 무선전화 전화조사원 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 11.6%)에 따르면 이 대통령의 국정수행 지지율은 지난주 조사보다 1%포인트 하락한 60%로 조사됐다. 부정평가 역시 1%포인트 줄어 29%를 기록했다.

이 대통령의 지지율은 연령대에 따라 차이를 보였는데, 40·50대에서 긍정률 70%대, 30대와 60대에서 60% 내외, 20대와 70대 이상에서 40%대로 나타났다.

정당지지도에서는 민주당 지지율이 지난주보다 1%포인트 오른 44%, 국민의힘은 3%포인트 오른 25%로 나타났다. 조국혁신당과 개혁신당 지지율은 2%, 진보당은 1%로 조사됐다.

민주당과 혁신당 합당 추진에 대해서는 '좋게 본다'는 여론이 28%, '좋지 않게 본다'는 여론이 40%, 응답 유보가 32%로 조사됐다. 민주당 지지자(439명) 가운데 긍정적이라는 응답은 48%, 부정적이라는 응답은 30%였다. 갤럽은 "민주당 지지 기반은 야당 시절보다 한층 확장돼 중도층까지 아우르는데, 아직 합당 관련 공감대가 폭넓게 형성되진 않은 듯하다"고 설명했다.

부동산 정책과 관련해서는 '잘하고 있다'는 응답은 26%에 그쳤다. '잘못하고 있다'는 응답은 40%였다.

향후 1년간 집값과 관련해서는 '오를 것'이라는 전망이 48%, '내릴 것'이라는 전망이 19%, 불변은 20%였다. 갤럽은 "관련 업계가 매우 강력하다고 평했던 규제를 시행한 지 6개월이 지났고, 최근 이 대통령이 몇 년간 유예된 다주택자 양도세 중과 부활을 거듭 천명했지만 소비자 관점에서는 상승론에 더 힘 실렸다"면서도 "이번 조사 기간 막바지(29일)에 발표된 수도권 6만 가구 주택공급 방안은 반영되지 않았다"고 설명했다.

임대료와 관련해서는 '오를 것'이라는 전망이 58%, '내릴 것'이라는 전망이 10%였다. '변화 없을 것'이라는 전망은 20%였다.

여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.





