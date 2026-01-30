본문 바로가기
3선 퇴임 앞둔 최문순 화천군수, 마지막 산천어축제 업무보고 주재

이종구기자

입력2026.01.30 10:35

화천산천어축제 '야전 사령관' 최문순 화천군수가 12년째 이어진 축제 마지막 평일 업무보고 회의를 마쳤다.

2026 화천산천어축제 일일 업무보고회의가 30일 오전 화천 청소년 수련관에서 최문순 군수를 비롯한 실과소장들이 참석한 가운데 열렸다. 화천군 제공

최문순 군수는 30일 화천청소년수련관에서 열린 축제 일일 업무보고 회의를 주재했다.


이날 회의는 올해 6월 퇴임을 앞둔 3선의 최 군수가 참석하는 산천어축제 마지막 평일 업무보고 자리였다.

평소와 다름없이 회의장에 도착한 최 군수는 (재)나라를 시작으로 이어진 각 부서의 전일 업무에 대한 지시를 담담히 이어갔다.


마지막 회의의 화두는 마지막까지 '안전'이었다.


얼음판 두께와 밀도, 금일의 기온과 기상특보 등을 확인한 최 군수는 "이제 내일이면 축제 마지막 주말이 시작된다"라며 "안전하게 잘 마무리될 수 있도록 맡은 역할을 다해 달라"고 주문했다.

회의가 끝날 무렵 최 군수는 "지난 12년간 코로나19에 이상기후까지 겹쳐 많이 힘들었던 시기가 있었다"며 "그때마다 이를 극복하고, 화천산천어축제를 글로벌 축제로 끌어 올릴 수 있었던 것은 여러분이 있었기에 가능했던 일이었다"고 회상했다.


이어 "최고의 전문가들과 최고의 축제를 함께 만들었다는 사실이 진심으로 자랑스럽다"며 "축제 폐막식에 앞서 다 같이 고생했다는 의미로 얼음판 위에서 단체사진 한 장 남겼으면 좋겠다"고 말했다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
