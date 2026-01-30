본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

[특징주]SK하이닉스 7%↑…92만 돌파

황서율기자

입력2026.01.30 10:33

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

SK하이닉스 의 주가가 전장 대비 7% 이상 상승하며 사상 최초 92만원을 넘어섰다.


[특징주]SK하이닉스 7%↑…92만 돌파
AD
원본보기 아이콘

30일 오전 10시21분 기준 SK하이닉스는 전장 대비 6만3000원(7.32%) 상승한 92만4000원에 거래되고 있다.

SK하이닉스는 지난 28일 역대 최대 실적을 달성했다고 밝힌 바 있다. SK하이닉스의 지난해 4분기 영업이익은 연결 기준 19조1696억원으로 전년 대비 137.2% 증가, 매출액은 32조8267억원으로 66.1% 늘었다.


증권가에서도 SK하이닉스에 대해 긍정적인 전망을 내놓았다. 김영건 미래에셋증권 연구원은 "(메모리) CAPA(생산능력) 제약과 재고 감소에 따른 영향으로 장기공급계약 비중 확대가 전망되며 메모리 가격과 이익에 대한 가시성이 매우 높은 국면"이라고 말했다.


미래에셋증권은 이날 SK하이닉스의 목표주가를 137만원으로 기존 95만6000원에서 43.3% 상향했다.




황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"결국 나오는구나" 삼전·하이닉스 계속 오르자…금융당국, 카드 꺼냈다 "결국 나오는구나" 삼전·하이닉스 계속 오르자…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

평균의 함정…"코딱지만큼 쌓이고 대출이자는 훅훅 느는 것 같아요"

"터널에서 주운 100돈 금팔찌, 주인 없나요"…6개월 지나면 습득자 몫

"한국이 또 해냄"…'원조' 두바이에 '두쫀쿠' 유행마저 역수출

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

버스엔 음료도 못들고 타는데 지하철선 컵라면 '후루룩'…알고보니 '처벌 근거 無'

아마존, 오픈AI에 72조 투자 논의

새로운 이슈 보기