고창군 고창읍 지사협, 지역아동 '빵굽기 체험'

호남취재본부 표영길

입력2026.01.30 11:06

고창군 고창읍 지역사회보장협의체(민간위원장 임진용)가 지난 29일 겨울방학을 맞은 지역 아동 40명을 대상으로 '빵 굽기 체험'을 추진했다.

고창군 농업인회관에서 지역아동 '빵굽기 체험' 행사 후 참여자들이 기념 촬영을 했다. 고창군 제공

고창군 농업인회관에서 지역아동 '빵굽기 체험' 행사 후 참여자들이 기념 촬영을 했다. 고창군 제공

이번 행사는 고창군농업인회관에서 진행됐으며, 관내 지역아동센터와 연계해 총 2차례(1차 한마음 지역아동센터, 2차 고창 지역아동센터)로 나눠 운영됐다.


이날 체험에는 지역아동센터를 이용하는 아동 40명과 인솔 교사 및 협의체 위원 10여 명 등 총 50여 명이 참여해 따뜻하고 활기찬 분위기 속에서 행사가 진행됐다.

참여 아동들은 제빵 체험을 통해 빵을 굽는 전 과정을 체험하며, 평소 접하기 어려운 색다른 활동을 즐기는 시간을 가졌다. 특히 협의체 위원들이 아동들과 함께 체험에 참여하며 자연스럽게 소통하고 정서적 교감을 나누는 시간을 가지며 행사 의미를 더했다.


박병섭 고창읍장은 "앞으로도 지역 특성과 수요를 반영한 다양한 특화사업을 발굴해 아동과 취약계층을 위한 맞춤형 복지 지원을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr
