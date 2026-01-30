본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

의정부시, 용현산업단지 기업인협의회와 신년인사회 개최

이종구기자

입력2026.01.30 10:26

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

의정부시, ‘용현이노시티밸리’ 도약 논의
산업단지 고도제한 완화 등 기업 애로 청취

경기 의정부시는 지난 29일 (사)용현산업단지 기업인협의회(이하 용기협)와 신년인사회를 개최하고 지역 산업 활성화에 대한 의견을 나눴다.

지난 29일 (사)용현산업단지 기업인협의회 신년인사회 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 의정부시 제공

지난 29일 (사)용현산업단지 기업인협의회 신년인사회 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 의정부시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 2026년 제9대 회장으로 취임한 이해천 회장과 신임 임원진의 인사를 시작으로, 용현이노시티밸리(구 용현산업단지)의 향후 발전 방향과 지역 산업 전반에 걸친 다양한 의견을 나누는 소통의 자리로 마련됐다.


참석자들은 산업단지 고도제한 완화와 관련한 제도 개선이 추진되면서 제조시설 확충 등 기업 활동 여건이 나아지고 있다는 의견을 제시했다. 또 '용현이노시티밸리' 브랜드 구축을 통해 산업단지 이미지 제고와 대외 경쟁력 강화에 대한 기대도 공유했다.

아울러 입주업종 다변화와 복합문화센터 건립 추진 등 산업단지 고도화 사업이 고부가가치 산업 기반 조성과 기업 환경 개선에 도움이 될 것으로 기대된다는 의견도 나왔다.


이 밖에도 산업단지 내 교통·환경 여건 개선과 관련해 ▲국도43호선-용현이노시티밸리 연결도로 개설 ▲추동공원 산책로 조성 ▲가로수 정비 ▲산업단지 내 주정차 질서 개선 등 주요 사업 추진 상황에 대해서도 논의했다.


이해천 신임회장은 "임원진을 젊은 세대로 구성해 조직에 활력을 더하고, 산업단지의 경쟁력 강화를 위해 노력하겠다"며 "변화하는 산업 환경에 대응할 수 있도록 협의회도 역할을 다하겠다"고 전했다.

시 관계자는 "어려운 여건 속에서도 지역 산업을 뒷받침하고 있는 기업인들의 의견을 지속적으로 듣고, 산업단지 운영과 기업 활동에 필요한 지원 방안을 함께 모색하겠다"고 말했다.


한편, (사)용현산업단지 기업인협의회는 2014년 9월 23일 설립 인가된 단체로, 용현산업단지의 경쟁력 강화와 입주 기업 간 협력 증진을 위한 활동을 이어오고 있다. 또한 시 기업지원센터 수탁 운영을 통해 중소기업의 경영 애로 해소와 기업 지원 역할을 수행하고 있다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"결국 나오는구나" 삼전·하이닉스 계속 오르자…금융당국, 카드 꺼냈다 "결국 나오는구나" 삼전·하이닉스 계속 오르자…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

평균의 함정…"코딱지만큼 쌓이고 대출이자는 훅훅 느는 것 같아요"

"터널에서 주운 100돈 금팔찌, 주인 없나요"…6개월 지나면 습득자 몫

"한국이 또 해냄"…'원조' 두바이에 '두쫀쿠' 유행마저 역수출

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

버스엔 음료도 못들고 타는데 지하철선 컵라면 '후루룩'…알고보니 '처벌 근거 無'

아마존, 오픈AI에 72조 투자 논의

새로운 이슈 보기