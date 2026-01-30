의정부시, 용현산업단지 기업인협의회와 신년인사회 개최

의정부시, ‘용현이노시티밸리’ 도약 논의

산업단지 고도제한 완화 등 기업 애로 청취

경기 의정부시는 지난 29일 (사)용현산업단지 기업인협의회(이하 용기협)와 신년인사회를 개최하고 지역 산업 활성화에 대한 의견을 나눴다.

지난 29일 (사)용현산업단지 기업인협의회 신년인사회 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 2026년 제9대 회장으로 취임한 이해천 회장과 신임 임원진의 인사를 시작으로, 용현이노시티밸리(구 용현산업단지)의 향후 발전 방향과 지역 산업 전반에 걸친 다양한 의견을 나누는 소통의 자리로 마련됐다.

참석자들은 산업단지 고도제한 완화와 관련한 제도 개선이 추진되면서 제조시설 확충 등 기업 활동 여건이 나아지고 있다는 의견을 제시했다. 또 '용현이노시티밸리' 브랜드 구축을 통해 산업단지 이미지 제고와 대외 경쟁력 강화에 대한 기대도 공유했다.

아울러 입주업종 다변화와 복합문화센터 건립 추진 등 산업단지 고도화 사업이 고부가가치 산업 기반 조성과 기업 환경 개선에 도움이 될 것으로 기대된다는 의견도 나왔다.

이 밖에도 산업단지 내 교통·환경 여건 개선과 관련해 ▲국도43호선-용현이노시티밸리 연결도로 개설 ▲추동공원 산책로 조성 ▲가로수 정비 ▲산업단지 내 주정차 질서 개선 등 주요 사업 추진 상황에 대해서도 논의했다.

이해천 신임회장은 "임원진을 젊은 세대로 구성해 조직에 활력을 더하고, 산업단지의 경쟁력 강화를 위해 노력하겠다"며 "변화하는 산업 환경에 대응할 수 있도록 협의회도 역할을 다하겠다"고 전했다.

시 관계자는 "어려운 여건 속에서도 지역 산업을 뒷받침하고 있는 기업인들의 의견을 지속적으로 듣고, 산업단지 운영과 기업 활동에 필요한 지원 방안을 함께 모색하겠다"고 말했다.

한편, (사)용현산업단지 기업인협의회는 2014년 9월 23일 설립 인가된 단체로, 용현산업단지의 경쟁력 강화와 입주 기업 간 협력 증진을 위한 활동을 이어오고 있다. 또한 시 기업지원센터 수탁 운영을 통해 중소기업의 경영 애로 해소와 기업 지원 역할을 수행하고 있다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>