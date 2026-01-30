부산대, 글로컬대학 성과 한자리에…미래 인재·지역 혁신 청사진

해운대서 성과공유회 열고 교육·지산학·AI 캠퍼스 3대 전략 공유

부산대학교는 지난 29일 오후 부산 해운대구 시그니엘 부산에서 '글로컬대학 성과공유회'를 열고, 미래 인재 양성과 지역 혁신을 위한 주요 성과와 향후 추진 전략을 공유했다고 30일 전했다.

이날 성과공유회에는 부산광역시와 부산광역시교육청을 비롯해 부산라이즈혁신원, 부산지역산업진흥원, 부산경제진흥원 관계자들이 참석했다. 오는 2027년 부산대와의 통합을 앞둔 부산교육대학교와 에듀테크 협력기업 등 지자체·교육기관·산업계 인사들도 함께해 부산대 글로컬대학 사업의 성과를 공유하고 협력 방안을 논의했다.

부산대는 이번 행사를 통해 △미래인재 교육 혁신 △글로컬 지산학 혁신 △AI·디지털 캠퍼스 혁신 등 3대 핵심 테마를 중심으로 글로컬대학 추진 성과와 중장기 비전을 제시했다.

먼저 '미래인재 교육 혁신' 분야에서는 내년 통합 부산대 출범을 대비해 학사·행정 시스템 통합을 추진하고, 다중전공과 융합전공 확대를 통해 학생 수요 중심의 교육 환류 체계를 구축해 나갈 계획을 공유했다.

'글로컬 지산학 혁신'과 관련해서는 해외 우수 인재 유치와 함께 'PNU Tech Alliance'를 동남권 전역으로 확산해 청년들의 지역 정주를 지원하고, 첨단의생명융합센터 확충과 산·학·연·병원이 결합된 혁신 클러스터 구축 전략을 소개했다.

'AI·디지털 캠퍼스 혁신' 분야에서는 부산대만의 'PNU-AX 로드맵'을 바탕으로 캠퍼스 하드웨어와 소프트웨어를 동시에 고도화하고, 세계적 수준의 에듀테크 서밋(Ed-Tech Summit)을 개최해 대학 혁신 모델을 글로벌 무대와 공유하겠다는 구상을 밝혔다.

행사는 김형남 부산대 기획처장의 글로컬대학 사업 추진 경과보고를 시작으로 글로컬대학 수기공모 우수상 시상, 김회용 부산대 사범대학장의 기조강연 '대학 통합과 종합교원양성기관의 교육적·사회적 책무', 윤국진 KAIST AI연구원 부원장의 특강 'AI 시대, 대학의 변화와 미래인재 양성' 순으로 진행됐다.

또 3대 테마를 중심으로 한 5건의 성과 사례 발표와 함께 참석자 간 자유로운 네트워킹이 이어지며 지역-대학-산업계 협력 가능성을 모색하는 시간도 마련됐다.

최재원 부산대 총장은 "이번 성과공유회는 부산대 글로컬대학 사업이 지역과 함께 만들어 온 변화의 과정을 공유하는 자리"라며 "국립대학으로서 교육의 공공성과 지속가능성을 높이고, 지역과 함께 성장하는 대학의 역할을 충실히 수행하겠다"고 말했다.

