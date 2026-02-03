본문 바로가기
상명대 일자리플러스센터, 2025 동계 취업캠프 성료

박호수기자

입력2026.02.03 15:01

시계아이콘00분 31초 소요
취업 역량 강화 프로그램 성과 공유

상명대학교 대학일자리플러스센터는 지난달 26일부터 27일까지 이틀간 동양인재개발원에서 '2025 동계 취업캠프' 프로그램을 진행했다고 3일 밝혔다.

상명대 대학일자리플러스센터 전경. 상명대학교

상명대 대학일자리플러스센터 전경. 상명대학교

고용노동부 주관 대학일자리플러스센터 사업의 일환으로 기획된 이번 프로그램은 상명대 재학생·졸업생 대상의 1박 2일 캠프로 진행됐다.


캠프에서는 IT(정보기술)·마케팅·디자인·큐레토리얼 직무별 취업 준비 전략 특강과 그룹별 자기소개서 및 면접 집중 컨설팅 등 취업 준비생을 대상으로 한 프로그램들이 운영됐다.

특히 직무역량 및 계열별 면접 실습을 통해 참가자 개개인의 역량을 파악한 맞춤형 서비스 제공이 이뤄졌다.


아울러 이번 프로그램은 ▲포트폴리오 설계를 통한 취업전략 ▲역량 및 주제 도출 컨셉 문서화 ▲졸업선배 현직자 멘토링 ▲포트폴리오 편집 및 완성 ▲발표 및 피드백 등 취업 경쟁력 확보를 위한 다양한 교육으로 구성됐다.


이를 통해 참가자들이 실전 취업에 활용 가능한 분야별 포트폴리오 완성은 물론, 직무별 전문가 피드백을 통한 취업 역량 강화를 도모할 수 있었다는 평가다.

한편 상명대 대학일자리플러스센터는 취업 지원을 위한 다양한 프로그램을 운영한 공로를 인정받아 4년 연속 최고 등급 '우수' 평가를 획득한 바 있다.





박호수 기자 lake@asiae.co.kr
