롯데문화재단 제3회 한국국제오르간콩쿠르 개최…5월31일까지 참가신청 접수

롯데문화재단은 한국오르가니스트협회와 공동 주최로 제3회 한국국제오르간콩쿠르를 개최한다고 30일 밝혔다.

이날부터 오는 5월31일까지 예선 참가 신청을 접수받는다. 콩쿠르 예선은 동영상 심사 방식으로 진행되며, 본선 진출자는 7월 중 발표 예정이다. 본선과 결선은 내년 2월 중 롯데콘서트홀과 부천아트센터에서 열린다.

한국국제오르간콩쿠르는 국내 최초이자 유일한 국제 오르간 콩쿠르로, 전 세계 젊은 오르가니스트를 대상으로 차세대 음악 인재를 발굴하고 국제 무대 진출의 발판을 제공하기 위해 마련됐다. 2020년 제1회 대회가 열렸고 2023년 제2회 대회까지 성공적으로 마쳤다. 2027년에 열리는 제3회 대회는 한층 규모가 확장된다.

먼저 대회의 음악적 깊이를 더하는 두 곡의 위촉 신작이 공개된다. 피아니스트 임윤찬의 주요 레퍼토리 작곡가로 주목받는 신예 작곡가 이하느리의 오르간 솔로 작품과 프랑스 출신의 작곡가이자 노트르담 대성당의 오르가니스트 티에리 에스카이쉬의 오르간 협주곡이 본선 지정곡으로 위촉된다.

본선과 결선은 서로 다른 성격의 오르간을 갖춘 롯데콘서트홀과 부천아트센터를 오가며 진행된다. 웅장하고 힘찬 음색을 자랑하는 롯데콘서트홀의 오스트리아 리거(Rieger) 오르간과 부드러운 음색이 특징인 부천아트센터의 캐나다 카사방(Casavant) 오르간 연주를 모두 심사해 연주자의 오르간에 대한 이해도와 적응력을 심도 있게 평가한다. 결선은 리사이틀과 오케스트라 협연으로 구성해 음악적 역량을 다각도로 심사할 예정이다.

심사위원단은 국제적으로 저명한 오르가니스트들로 구성된다. 벤 판 우스텐(네덜란드)이 심사위원장을 맡으며 티에리 에스카이쉬(프랑스), 리에 히로에(일본), 네이슨 라우베(미국), 박소현(한국)이 심사위원으로 참여한다.

최종 수상자에게는 상금과 함께 연주 활동을 지원한다. 1위 우승자에게는 서울시립교향악단과의 협연, 롯데콘서트홀 오르간 시리즈 리사이틀 초청 등 국제 무대 진출을 위한 기회가 제공된다.

제3회 한국국제오르간콩쿠르에 대한 자세한 규정과 참가 신청 방법 등은 롯데콘서트홀 홈페이지에서 확인할 수 있다.

문일권 롯데문화재단 대표는 "한국국제오르간콩쿠르를 통해 오르간 음악의 저변 확대와 클래식 음악 발전에 기여하고, 세계 무대에서 활약할 수 있는 인재 양성에 지속적으로 힘쓰겠다"고 밝혔다.

박소현 한국오르가니스트협회 이사장은 "이번 대회가 한국 오르간 음악의 위상을 높이고 오르간 예술이 한층 더 풍성하게 발전하는 뜻 깊은 계기가 되기를 바란다"고 전했다.

벤 판 우스텐 심사위원장은 "한국국제오르간콩쿠르는 아시아를 대표하는 국제 콩쿠르로 자리매김하고 있으며, 세계적 수준의 젊은 오르가니스트들이 모이는 중요한 무대로 성장하고 있다"라고 전했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



