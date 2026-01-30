메르세데스-벤츠, 부분변경 '더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스'

차량 구성 50% 이상 개발 및 재설계

메르세데스-벤츠는 플래그십 세단 S-클래스의 부분변경 모델 '더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스'를 독일 슈투트가르트에서 29일(현지 시간) 세계 최초로 공개했다.

이번 '더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스'는 한 세대에서 보여줄 수 있는 가장 광범위한 업데이트를 통해 차량 구성의 50% 이상인 약 2700개 요소가 새로 개발되거나 재설계됐다. 국내에는 2026년 하반기 출시 예정이다.

더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스.

더 뉴 S-클래스는 처음으로 조명 그릴을 적용했다. 이 그릴은 크기가 기존 S-클래스 대비 20% 더 커졌으며, 3차원 크롬 삼각별을 통해 강조된다. 새로운 디지털 라이트 트윈 스타 헤드램프 디자인을 적용해 아이코닉한 모습을 만들어낸 동시에, 가시성을 향상시켰다. 혁신적인 마이크로 LED 기술과 강력한 신규 칩은 고해상도 조명 영역을 약 40% 확장했다.

새로운 S-클래스는 메르세데스-벤츠 운영체제(MB.OS)를 탑재했다. 이 슈퍼컴퓨터는 주행 보조에서 인포테인먼트, 주행 성능 등 모든 도메인에 관여하며, 더 빠른 처리 속도와 연산 능력, 깊게 통합된 경험을 제공한다. 차량의 4세대 MBUX는 챗GPT4o와 마이크로소프트 빙, 구글 제미나이의 인공지능(AI)을 함께 사용하며, 여러 AI 에이전트를 하나의 시스템 안에 결합한다. 고객은 생성형 AI, 다회차 대화, 단기 기억 기능을 통해 더욱 직관적이고 개인화된 디지털 경험을 할 수 있다.

새로운 S-클래스는 정교하게 다듬어진 전동화 파워트레인 라인업을 통해, 메르세데스 특유의 고요함과 안정감을 갖춘 여유로운 성능을 결합한다. 8기통 및 6기통 가솔린 엔진부터 6기통 디젤 엔진, 그리고 플러그인 하이브리드까지, 고객은 다양한 선택지를 고를 수 있다. 새로운 엔진에는 17 kW 통합 스타터-제너레이터(ISG)를 탑재한다. 가솔린 및 디젤 모두에 적용되는 ISG는 저회전 영역에서 지능형 보조를 제공한다.

더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스 월드 프리미어에서는 세계 최초의 자동차 특허 출원 140주년을 함께 기념했다. 1886년 1월 29일 칼 벤츠(Carl Benz)는 자신의 모터바겐(Motorwagen, 모터 달린 차)에 대한 특허를 출원했으며, 같은 해 고틀립 다임러(Gottlieb Daimler)는 모터쿠체(Motorkutsche, 모터 달린 마차)를 개발했다. 이 두 차량은 자동차의 출발점이 됐으며, 이후 메르세데스-벤츠는 오늘날에 이르기까지 자동차 산업의 발전을 이끌어오고 있다.

이번 더 뉴S-클래스는 최초의 자동차 특허 출원 140주년을 기념해 전 세계 140개 장소를 방문하며 메르세데스-벤츠 고객 및 팬들을 만나는 여정을 진행한다. 차량은 이번 월드 프리미어 후 독일 슈투트가르트에서 출발해 6개 대륙을 거쳐 5만㎞가 넘는 여정을 펼치며, 오는 10월 슈투트가르트에서 마무리할 예정이다.





