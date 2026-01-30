이상일 용인시장 "2031년 삼전·하이닉스 가동하면 세수 9180억"

구갈·상갈동 주민 간담회서 밝혀

"소부장 세금도 1600억 달할 것"

경기도 용인시가 용인에 건립이 추진 중인 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 생산라인이 가동되면 한해 1조원에 육박하는 세수를 확보할 수 있을 것이라는 전망을 내놨다.

이상일 용인시장이 29일 기흥구 구갈동, 상갈동 주민들과 가진 소통 간담회에서 반도체 클러스터 추진 현황을 설명하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

30일 용인시에 따르면 이상일 용인시장은 29일 기흥구 구갈·상갈동 주민 대상 소통 간담회에서 이런 전망치를 제시했다.

이 시장은 이날 간담회에서 "용인 반도체클러스터 일반산업단지 내 SK하이닉스와 첨단 시스템반도체 국가산업단지의 삼성전자 반도체 생산라인이 가동되면 2031년에는 두 산단에서 9180억원의 세수가 들어올 것으로 추정된다"고 말했다.

시가 두 산단에서 거둬들일 것으로 예상하는 법인소득세는 용인 반도체클러스터가 6680억원, 첨단시스템반도체 산단이 2500억원 정도다. 시는 다만 반도체 업황에 세수에는 차이가 날 수 있다고 부연했다.

이 시장은 "관내 반도체 소재·부품·장비 기업이 내는 세금도 1600억원 정도로 추산돼 2031년 용인 지역 반도체 관련 기업들이 시에 내는 세금은 1조780억원에 달한다는 게 담당 부서의 추정"이라고 덧붙였다.

시가 예상한 이같은 세수 규모는 2024년 시 전체 지방세 수입 1조2000억원에 육박하는 수준이다.

이 시장은 "세금이 많아지면 시의 재정이 눈에 띄게 좋아질 것이고, 시는 시민 삶의 질을 높이는 투자를 보다 과감하게 할 수 있을 것"이라며 "용인 반도체 프로젝트가 속도를 내며 진행할 수 있도록 시민들이 힘을 보태달라"고 했다.





