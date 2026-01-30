"결국 나오는구나" 삼전·하이닉스 계속 오르자…금융당국, 카드 꺼냈다

'삼전 2배' 레버리지 ETF, 이르면 올 2분기 중 출시

지수요건 없는 액티브 ETF도 추진

이르면 올해 2분기 중 삼성전자, SK하이닉스 같은 국내 우량주 단일 종목을 기초자산으로 하는 레버리지 2배 상장지수펀드(ETF) 상품이 출시된다.

금융위원회는 30일 이런 내용이 담긴 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령'과 '금융투자업규정 개정안'의 입법예고·규정변경예고를 실시하고 관련 법률 및 거래소 규정 등을 정비한다고 밝혔다.

금융위는 다양한 ETF에 대한 투자 수요를 국내에서 충족하기 위해 관련 제도 개선에 나섰다. 미국이나 홍콩과 달리 국내에선 10개 종목, 종목당 30% 한도 등 분산투자 요건으로 단일종목 ETF·상장지수증권(ETN) 상품이 나올 수 없었다.

우선 올해 2분기 중 시행령 및 규정 개정, 시스템 개발 등 후속조치를 완료한 뒤 금융감독원, 거래소 심사를 거쳐 단일종목 레버리지 ETF·ETN 상품이 출시된다. 레버리지는 투자자보호와 글로벌 동향을 고려해 2배까지 허용한다.

단일종목 레버리지 ETF·ETN의 리스크가 높은 점을 고려해 투자자 보호장치도 강화한다. 새로 도입되는 단일종목 레버리지에 투자하려면 기존 레버리지 투자를 위한 1시간 사전교육에 더해 1시간 심화 사전교육을 받아야 한다. 신규 투자자는 국내 상장뿐 아니라 해외 상장 단일 종목 레버리지 ETF·ETN 투자 시에도 2시간의 교육을 받아야 한다.

기본예탁금 공백도 없앤다. 해외상장 레버리지 ETF·ETN 투자 때와는 달리 국내상장 레버리지 투자 시 기본예탁금 1000만원이 요구되는데, 앞으로는 해외상장 레버리지에 투자할 때 기본예탁금을 동일하게 적용한다. 또 국내상장 단일종목 레버리지 ETF가 분산투자가 아니라는 점을 투자자가 알 수 있도록 ETF라는 명칭을 제한하고 단일종목 상품임을 기재하도록 할 방침이다.

올해 상반기 중에는 거래소 규정 개정 등을 완료한 뒤 커버드콜 등 다양한 옵션 상품이 출시될 예정이다. 그간 국내에서 정기적인 배당을 받을 수 있는 커버드콜 등 배당형 ETF에 대한 수요가 있음에도 지수·주식 옵션의 대상상품·만기가 제한돼 커버드콜 ETF 대부분(71%)이 미국자산을 기초로 했다.

금융위는 국내 지수·주식 옵션의 대상상품·만기를 확대해 다양한 ETF 개발 기반을 마련할 계획이다. 코스피200 및 코스닥150 지수 기초 위클리옵션의 만기를 확대(월·목→월·화·수·목·금)하고, 개별 국내주식 기초 위클리 옵션 및 국내투자 ETF 기초 매월 만기·위클리 옵션을 신규 도입할 방침이다.

자본시장법 개정 등을 통해 지수 요건 없는 액티브 ETF 도입도 추진한다. 미국 등에선 지수연동 없는 액티브 ETF가 일반화돼 있으나 국내에선 특정 가격이나 지수에 연동해야 해 지수연동 없는 완전한 액티브 ETF 운용이 불가능했다. 금융위는 올해 상반기 중 국회에서 개정 법안을 발의할 수 있도록 지원할 계획이다.





