한양대, 중국동문미래전략위원회 발족

글로벌 연구·동문 협력 역량 강화

한양대학교는 중국 내 주요 대학에 재직 중인 동문 학자들과 함께 글로벌 연구 역량 강화를 위해 지난달 28일 상하이에서 '중국동문미래전략위원회'를 발족했다고 3일 밝혔다.

중국동문미래전략위원회 단체사진. 한양대학교 AD 원본보기 아이콘

위원회는 중국 현지 대학에서 활발히 연구 활동을 펼치고 있는 한양대 출신 교수와 연구자들로 구성됐으며 대학의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 자문기구 역할을 수행한다.

한양대는 이번 발족을 기점으로 중국센터를 거점으로 한 현지 동문 관리 체계를 더욱 공고히 할 방침이다. 향후에는 국가·권역별 특성에 맞춘 '해외동문 전략 모델'을 전 세계로 단계적으로 확대할 계획이다.

김연산 한양대 기획처장은 "이번 위원회 출범은 해외 현지에서 활약 중인 동문 연구자들의 전문성을 대학의 성장에 결합하는 새로운 시도"라며 "실질적인 연구 협력과 글로벌 브랜드를 높이는 전략적 파트너십이 될 것으로 기대한다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



