본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

"살려주세요" 50대 바다 추락 3시간…선박 매달려 '직접 신고'

호남취재본부 이준경기자

입력2026.01.30 11:03

시계아이콘00분 36초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

악조건 야간 해상서 완도해경 ‘긴급출동’
저체온증 호소했지만…무사 구조

전남 해남군 앞바다에서 양식장 작업을 마치고 귀항하던 50대 남성이 바다에 추락하는 사고가 발생했다.


30일 완도해양경찰서에 따르면 전날 오후 8시 33분께 해남군 송지면 엄남포항 인근 해상에서 A씨(50대·남)가 선박을 옮겨 타다가 바다로 떨어졌다.

완도해양이 해상으로 추락한 남성을 구조하고 있다. 완도해양경찰서 제공

완도해양이 해상으로 추락한 남성을 구조하고 있다. 완도해양경찰서 제공

AD
원본보기 아이콘

A씨는 이날 오후 5시 10분께 양식장 작업을 위해 출항해 3시간여 만에 작업을 마쳤다. 그러나 귀항 과정에서 작업선에서 다른 선박으로 옮겨 타던 중 균형을 잃고 해상에 추락한 것으로 전해졌다.

A씨는 추락 직후 선박에 매달린 채 스스로 119에 신고했다. 신고를 접수한 완도해경은 곧바로 경비함정과 파출소 연안구조정, 완도구조대를 현장에 급파했다.


사고 해역은 수심은 얕았으나 구조 작업이 쉽지 않은 상황이었다. 다행히 해양경찰과 인근 해양 재난구조대가 합동으로 구조 작업을 펼친 끝에 A씨를 무사히 구조하는 데 성공했다. 구조 당시 A씨는 저체온증 증세를 보였으나, 건강에는 큰 이상이 없는 것으로 확인됐다.


김태환 해양경찰서장은 "저수심과 야간이라는 악조건 속에서도 관계 기관 간 유기적인 협력으로 신속한 인명구조가 이뤄진 사례"라고 말했다.

이어 "해상 작업 시에는 반드시 구명조끼를 착용하고, 1인 조업이나 야간작업 시에는 조업 위치와 귀항 예정 시간을 가족이나 지인에게 미리 알려야 사고 발생 시 신속한 구조가 가능하다"고 당부했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"결국 나오는구나" 삼전·하이닉스 계속 오르자…금융당국, 카드 꺼냈다 "결국 나오는구나" 삼전·하이닉스 계속 오르자…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

평균의 함정…"코딱지만큼 쌓이고 대출이자는 훅훅 느는 것 같아요"

"터널에서 주운 100돈 금팔찌, 주인 없나요"…6개월 지나면 습득자 몫

"한국이 또 해냄"…'원조' 두바이에 '두쫀쿠' 유행마저 역수출

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

버스엔 음료도 못들고 타는데 지하철선 컵라면 '후루룩'…알고보니 '처벌 근거 無'

아마존, 오픈AI에 72조 투자 논의

새로운 이슈 보기