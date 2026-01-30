본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

하나은행, 설 맞이 15조 규모 소상공인·中企 특별자금 지원

김혜민기자

입력2026.01.30 10:15

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

하나은행은 설 명절 전후 자금 수요가 많은 소상공인과 중소기업에 오는 3월13일까지 총 15조원 규모의 특별자금 지원을 실시한다고 30일 밝혔다.

하나은행, 설 맞이 15조 규모 소상공인·中企 특별자금 지원
AD
원본보기 아이콘

지원 대상은 일반대출(운전·시설), 상업어음할인, 무역어음대출 등 1년 이내의 신규 기업대출과 이미 취급된 명절 특별자금 대출의 연장(대환)이다.


지원 한도는 신규 6조원, 연장 9조원 등 총 15조원 규모다. 최대 1.5% 범위 내 대출금리 감면도 지원한다.

아울러 신권교환 수요가 있는 귀성객들을 위해 '직접 찾아가는 금융서비스'도 제공한다. 다음 달 13~14일 오전 10시부터 오후 5시까지 양재 만남의광장 휴게소(하행선)에서 '움직이는 하나은행'을 통해 신권교환 행사를 실시할 계획이다.


하나은행 관계자는 "설 명절을 맞이해 자금이 꼭 필요한 소상공인·중소기업들에 조금이나마 도움이 되길 바란다"고 말했다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"결국 나오는구나" 삼전·하이닉스 계속 오르자…금융당국, 카드 꺼냈다 "결국 나오는구나" 삼전·하이닉스 계속 오르자…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

평균의 함정…"코딱지만큼 쌓이고 대출이자는 훅훅 느는 것 같아요"

"터널에서 주운 100돈 금팔찌, 주인 없나요"…6개월 지나면 습득자 몫

"한국이 또 해냄"…'원조' 두바이에 '두쫀쿠' 유행마저 역수출

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

버스엔 음료도 못들고 타는데 지하철선 컵라면 '후루룩'…알고보니 '처벌 근거 無'

아마존, 오픈AI에 72조 투자 논의

새로운 이슈 보기