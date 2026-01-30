"글라스락 픽업용기 구매하면 엽떡 할인"…SGC솔루션, '픽미챌린지 '진행

SGC솔루션 글라스락, 동대문엽기떡볶이와 협업

포장 특화된 '글라스락 픽업용기' 세트 할인

생활유리제조전문기업 SGC솔루션의 글라스락이 동대문엽기떡볶이와 협업해 다회용기 사용을 장려하는 '픽미 챌린지'를 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 챌린지는 배달·포장 문화가 일상화된 환경에서 일회용 플라스틱 배출을 줄이고, 다회용기 사용을 통해 환경 보호를 실천하는 계기를 마련하고자 기획됐다.

글라스락 공식몰에서는 2월2일부터 3월3일까지 '픽미 챌린지' 특별 기획전이 열린다. 음식 포장에 특화된 '글라스락 픽업용기' 세트를 할인가에 선보이고, 구매자 중 선착순 170명에게는 동대문엽기떡볶이 1만4000원 할인 쿠폰을 추가 증정한다. 쿠폰은 엽기떡볶이 전용 앱에서 사용할 수 있다.

'글라스락 픽업용기'는 포장 주문을 할 때 음식을 안전하게 담아올 수 있도록 설계된 픽업 전용 유리밀폐용기다. 뚜껑에 손잡이가 달려 있어 운반이 편리하다. 국내 생산 내열강화유리 소재로 제작되어 뜨거운 음식을 담아도 유해 물질 걱정 없이 다회 사용이 가능하다.

동대문엽기떡볶이는 2월 한 달간 '용기내 챌린지'를 진행한다. 다회용기를 지참해 매장에서 음식을 포장한 뒤, 포장 인증샷과 후기를 개인 인스타그램에 업로드하고 이벤트 신청 양식을 제출하면 참여할 수 있다. 이벤트 참여자 중 추첨을 통해 총 100명에게 엽기떡볶이 쿠폰과 엽떡 전용 글라스락 용기, 글라스락몰 할인 쿠폰 등 다양한 경품을 증정한다.

김정민 SGC솔루션 팀장은 "동대문엽기떡볶이와의 두 번째 협업을 통해 소비자들이 일상 속에서 자연스럽게 '용기 있는 선택'을 경험하길 바란다"며 "앞으로도 글라스락은 지속가능한 소비 문화를 확산시키기 위한 다양한 시도를 이어갈 것"이라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



