파주시, 설맞이 파주페이 충전한도 100만원으로 상향

이종구기자

입력2026.01.30 10:06

명절 장바구니 물가 부담 가뿐하게
"100만원 충전하면 10만원이 덤"

경기 파주시는 다가오는 설 명절을 맞아 추가 충전금 혜택을 받을 수 있는 충전 한도를 기존 70만원에서 100만원으로 상향한다.

파주시, 설맞이 파주페이 충전한도 100만원으로 상향. 파주시 제공

파주시, 설맞이 파주페이 충전한도 100만원으로 상향. 파주시 제공

2월 한 달간 100만원을 충전할 경우, 연중 상시 지급되는 10% 인센티브가 적용돼 추가 충전금 10만원이 더해진 총 110만원을 사용할 수 있다. 이를 통해 명절을 앞두고 소비 지출이 늘어나는 시민의 경제적 부담을 덜고, 지속적인 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 관내 소상공인의 매출이 증대될 것으로 기대된다.


파주시 관계자는 "이번 파주페이 확대 발행이 설 명절 장바구니 물가 부담을 완화하고, 지역 골목상권에 활력을 불어넣는 마중물이 되길 바란다"며 "시민 여러분의 많은 관심과 이용을 부탁드린다"고 전했다.

한편, 파주페이는 '경기지역화폐' 앱 및 관내 농협을 통해 충전이 가능하며, 현재 음식점, 학원, 전통시장 등 1만6000여 개의 가맹점에서 사용할 수 있다. 파주시는 시민 편의 증진과 지역경제 활성화를 위해 지난해 가맹점 연매출 제한 기준을 12억원에서 30억원으로 대폭 완화해 사용처를 확대한 바 있으며, 어려운 재정 여건 속에서도 상시 10% 인센티브 지급을 유지하는 등 적극적인 활성화 정책을 펼치고 있다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
