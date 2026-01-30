본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

태백시, ‘태백산 눈축제’ 맞아 필리핀 바기오·바왕시 대표단 초청

이종구기자

입력2026.01.30 10:04

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도 태백시(시장 이상호)는 '제33회 태백산 눈축제' 개막을 맞아 국외 친선 교류도시인 필리핀 바기오시와 바왕시 대표단을 초청해 국제 교류 협력 강화를 위한 공식 일정을 진행한다고 30일 밝혔다.

태백시청 전경. 태백시 제공

태백시청 전경. 태백시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 방문은 1월 30일부터 2월 2일까지 3박 4일간 진행되며, 바기오시와 바왕시에서 총 12명의 대표단이 태백을 방문할 예정이다.


대표단은 태백시장과의 차담회 및 시청사 방문을 통해 시정 운영 방향과 주요 정책을 공유하고, 관내 수출 기업을 방문해 필리핀 수출 제품과 지역 산업 현황을 살펴볼 계획이다.

아울러 교류도시 환영만찬과 '제33회 태백산 눈축제' 개막식에 참석해 축제를 함께하며 교류 도시 간 우의를 다질 예정이다.


태백시 관계자는 "이번 국외 친선 교류도시 대표단 방문은 태백산 눈축제의 국제적 위상을 높이는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 실질적이고 지속 가능한 국제 교류 협력을 적극 추진하겠다"고 말했다.


한편, 태백시는 그동안 바기오시 및 바왕시와 외국인 계절근로자 지원사업 등 실질적인 협력 사업을 지속적으로 추진해 왔으며, 이번 방문을 계기로 문화·경제·인적 교류 등 다양한 분야에서 국제 교류 협력을 더욱 확대해 나갈 방침이다.




태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000명 더 줄인다는 기업 "직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"터널에서 주운 100돈 금팔찌, 주인 없나요"…6개월 지나면 습득자 몫

"한국이 또 해냄"…'원조' 두바이에 '두쫀쿠' 유행마저 역수출

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

버스엔 음료도 못들고 타는데 지하철선 컵라면 '후루룩'…알고보니 '처벌 근거 無'

아는 사람만 싸게 사는 신형 스마트폰…단통법 폐지 반년, 채워지지 않은 빈칸

새로운 이슈 보기