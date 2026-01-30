태백시, ‘태백산 눈축제’ 맞아 필리핀 바기오·바왕시 대표단 초청

강원도 태백시(시장 이상호)는 '제33회 태백산 눈축제' 개막을 맞아 국외 친선 교류도시인 필리핀 바기오시와 바왕시 대표단을 초청해 국제 교류 협력 강화를 위한 공식 일정을 진행한다고 30일 밝혔다.

태백시청 전경. 태백시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 방문은 1월 30일부터 2월 2일까지 3박 4일간 진행되며, 바기오시와 바왕시에서 총 12명의 대표단이 태백을 방문할 예정이다.

대표단은 태백시장과의 차담회 및 시청사 방문을 통해 시정 운영 방향과 주요 정책을 공유하고, 관내 수출 기업을 방문해 필리핀 수출 제품과 지역 산업 현황을 살펴볼 계획이다.

아울러 교류도시 환영만찬과 '제33회 태백산 눈축제' 개막식에 참석해 축제를 함께하며 교류 도시 간 우의를 다질 예정이다.

태백시 관계자는 "이번 국외 친선 교류도시 대표단 방문은 태백산 눈축제의 국제적 위상을 높이는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 실질적이고 지속 가능한 국제 교류 협력을 적극 추진하겠다"고 말했다.

한편, 태백시는 그동안 바기오시 및 바왕시와 외국인 계절근로자 지원사업 등 실질적인 협력 사업을 지속적으로 추진해 왔으며, 이번 방문을 계기로 문화·경제·인적 교류 등 다양한 분야에서 국제 교류 협력을 더욱 확대해 나갈 방침이다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



